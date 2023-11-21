انجمن حقوق بین الملل بسیج اقدامات رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن تخصصی حقوق بین الملل سازمان بسیج حقوق دانان در پی اقدامات وحشیانه رژیم جعلی و کودک کش صهیونیستی، اقدام به صدور بیانیه‌ای در راستای حمایت از مقاومت مردم مظلوم غزه نمود که متن این بیانه به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

اَنّ الّذینَ قالوا ربّنا اللّهِ ثمّ استَقاموا فّلاخوفٌ علیهم و لا هم یّحزنون (احقاف/۱۳)

آنان که گفتند: آفریننده ما خداست و بر این سخن پایدار و ثابت ماندند، بر آنان هیچ ترسی و بیم و اندوهی نخواهد بود.

بیش از ۷۵ سال است که رژیم غاصب صهیونیستی به رغم تصویری که از مظلومیت پوشالی و ساختگی خود در نزد افکار عمومی جهانی ترسیم نموده است، در چارچوب جنایات فجیع بین المللی چون جرایم جنگی، نسل کشی، جنایت علیه بشریت و تجاوز، پاکسازی قومی و سرزمینی فلسطینیان بر اساس نظریه‌ی دروغین «سرزمینی بدون مردم برای مردمی بدون سرزمین» با حمایت آمریکا و غرب و دول مرتجع عربی و در سایه خفقان جهانی مدعیان صلح، امنیت و ثبات پایدار بین المللی و تحت استانداردهای متناقض، دوگانه و چندگانه مراجع و محاکم ذیصلاح بین المللی، ملت مظلوم و بی پناه فلسطین را آماج شدیدترین حملات نظامی و سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی قرار داده است.

رژیم غاصب صهیونیستی در پی آنست تا با جریان سازی های تبلیغاتی و در قالب یک جنگ شناختی و با محتواسازی و تعریف و تحریف روایت‌های دروغ از صحنه مواجهه با فلسطینیان، به تحریف تاریخ پرداخته و با انحراف نگاه و افکار جامعه جهانی، جای ظالم و مظلوم و جلاد و شهید را عوض نموده و با ایجاد بستر تندروی در جامعه جهانی در برابر خشونت‌های مهار نشدنی صهیونیست مدعی هولوکاست، بستر افراطی گرایی و تشکیل دولت مجعول صهیونیستی را فراهم نموده‌اند و به دنبال ایجاد و ترسیم نقشه نوین جهانی با جغرافیای مغصوب و جعلی اسرائیل می‌باشد. این روزها توحش و خود برتربینی افراطی را در حملات چند هفته‌ای رژیم کودک کش و غاصب صهیونیستی در غزه شاهد هستیم.

اقدامات ددمنشانه رژیم غاصب صهیونیستی در نسل کشی فلسطینیان در غزه و قتل و عام زنان و کودکان در بیمارستان‌ها، مدارس نقض فاحش همه قواعد، اصول و تعهدات مهم بین المللی همچون کنوانسیون‌های ۱۹۰۷ لاهه، کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، اعلامیه جهانی ۱۹۴۸ حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶، منشور ملل متحد و … می‌باشد. این رژیم با درک شکست غیر قابل ترمیم خود، اقدام به حملات کور با تسلیحات و تجهیزات ممنوعه و نامتعارف از جمله بمب‌های فسفری، علیه غیرنظامیان در غزه نموده است.

بر افکار آزاده و آزاد اندیش جامعه جهانی فرض است که با تبیین و روشنگری حق بین و حقیقت جو، افکار و اذهان جامعه جهانی را از مسیر انحرافی مهندسی شده صهیونیست نژاد پرست و ددمنش خارج نمایند و صراط حق و حقیقت را با محتواسازی و تبیین صحیح و دقیق تحولات و رویدادهای اخیر و چندساله در نزد افکار عمومی، جبهه فکری و تقابلی جهانی علیه رژیم غاصب ایجاد نمایند.

انجمن تخصصی حقوق بین الملل با وقوف و درک دقیق و عمیق این مهم که راهبری و هدایت افکار عمومی در سطوح بین الملل و ایجاد جبهه تقابلی موثر و بازدارنده علیه رژیم غاصب صهیونیستی، نیازمند تشریح و تبیین دقیق واقعیات و حقایق وجودی و ماهیتی صورت مزورانه پشت نقاب مظلوم نمایی رژیم سفاک کودک کش می‌باشد، ضمن محکومیت صریح و قاطع اقدامات سبوعانه این رژیم در غزه، با بهره برداری از شبکه گسترده حقوق دانان بدون مرز در جغرافیای مقاومت، اقدام به تبیین، روشنگری، محتواسازی و ایجاد ادبیات مشترک حقوقی در سطوح بین المللی با هدف تفهیم و تشریح جنایات بین المللی رژیم صهیونیستی در طول بیش از هفت دهه موجودیت جعلی در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ و ایجاد یک جبهه حقوقی بین المللی در چارچوب یک جنگ حقوقی ترکیبی و هوشمند می‌باشد.

در این راستا از جامعه حقوقی بین المللی در سطوح داخلی، منطقه‌ای و جهانی اعم از دانشجویان، نخبگان، کارشناسان، وکلا و قضات دعوت بعمل می‌آید تا با مشارکت و هم اندیشی علمی و حقوقی و اشتراک گذاری نظریات و گفتمان سازی علمی و بازتعریف مبانی و ادبیات مقاومت در جامعه جهانی، فصل نوینی از منشور ملل متحد را ذیل حقوق بین الملل مقاومت، تقویم و تقنین نمایند.

امید است با اعتماد مطلق به خداوند متعال و بر پایه احساس تکلیف و با تکیه بر عنصر ایمان و اعتقاد راسخ به پایداری و پیروزی جبهه حق علیه باطل در کسوت یک حقوق دان بین المللی به رسالت خطیر و وظیفه انسانی و اسلامی خود واقف باشیم و نقشی موثر و راهبردی در جهادحقوقی علیه نظام سلطه و جرثومه توحش و خباثت او، رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی ایفا نماییم.

انجمن حقوق بین الملل سازمان بسیج حقوق دانان کشور

کمیته حقوق بین الملل مقاومت