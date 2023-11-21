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۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۱۳

با صدور بیانیه‌ای؛

انجمن حقوق بین الملل بسیج اقدامات رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

انجمن حقوق بین الملل بسیج اقدامات رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

دانان در بیانیه‌ای اقدامات وحشیانه رژیم کودک کش صهیونیستی را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن تخصصی حقوق بین الملل سازمان بسیج حقوق دانان در پی اقدامات وحشیانه رژیم جعلی و کودک کش صهیونیستی، اقدام به صدور بیانیه‌ای در راستای حمایت از مقاومت مردم مظلوم غزه نمود که متن این بیانه به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

اَنّ الّذینَ قالوا ربّنا اللّهِ ثمّ استَقاموا فّلاخوفٌ علیهم و لا هم یّحزنون (احقاف/۱۳)

آنان که گفتند: آفریننده ما خداست و بر این سخن پایدار و ثابت ماندند، بر آنان هیچ ترسی و بیم و اندوهی نخواهد بود.

بیش از ۷۵ سال است که رژیم غاصب صهیونیستی به رغم تصویری که از مظلومیت پوشالی و ساختگی خود در نزد افکار عمومی جهانی ترسیم نموده است، در چارچوب جنایات فجیع بین المللی چون جرایم جنگی، نسل کشی، جنایت علیه بشریت و تجاوز، پاکسازی قومی و سرزمینی فلسطینیان بر اساس نظریه‌ی دروغین «سرزمینی بدون مردم برای مردمی بدون سرزمین» با حمایت آمریکا و غرب و دول مرتجع عربی و در سایه خفقان جهانی مدعیان صلح، امنیت و ثبات پایدار بین المللی و تحت استانداردهای متناقض، دوگانه و چندگانه مراجع و محاکم ذیصلاح بین المللی، ملت مظلوم و بی پناه فلسطین را آماج شدیدترین حملات نظامی و سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی قرار داده است.

رژیم غاصب صهیونیستی در پی آنست تا با جریان سازی های تبلیغاتی و در قالب یک جنگ شناختی و با محتواسازی و تعریف و تحریف روایت‌های دروغ از صحنه مواجهه با فلسطینیان، به تحریف تاریخ پرداخته و با انحراف نگاه و افکار جامعه جهانی، جای ظالم و مظلوم و جلاد و شهید را عوض نموده و با ایجاد بستر تندروی در جامعه جهانی در برابر خشونت‌های مهار نشدنی صهیونیست مدعی هولوکاست، بستر افراطی گرایی و تشکیل دولت مجعول صهیونیستی را فراهم نموده‌اند و به دنبال ایجاد و ترسیم نقشه نوین جهانی با جغرافیای مغصوب و جعلی اسرائیل می‌باشد. این روزها توحش و خود برتربینی افراطی را در حملات چند هفته‌ای رژیم کودک کش و غاصب صهیونیستی در غزه شاهد هستیم.

اقدامات ددمنشانه رژیم غاصب صهیونیستی در نسل کشی فلسطینیان در غزه و قتل و عام زنان و کودکان در بیمارستان‌ها، مدارس نقض فاحش همه قواعد، اصول و تعهدات مهم بین المللی همچون کنوانسیون‌های ۱۹۰۷ لاهه، کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، اعلامیه جهانی ۱۹۴۸ حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶، منشور ملل متحد و … می‌باشد. این رژیم با درک شکست غیر قابل ترمیم خود، اقدام به حملات کور با تسلیحات و تجهیزات ممنوعه و نامتعارف از جمله بمب‌های فسفری، علیه غیرنظامیان در غزه نموده است.

بر افکار آزاده و آزاد اندیش جامعه جهانی فرض است که با تبیین و روشنگری حق بین و حقیقت جو، افکار و اذهان جامعه جهانی را از مسیر انحرافی مهندسی شده صهیونیست نژاد پرست و ددمنش خارج نمایند و صراط حق و حقیقت را با محتواسازی و تبیین صحیح و دقیق تحولات و رویدادهای اخیر و چندساله در نزد افکار عمومی، جبهه فکری و تقابلی جهانی علیه رژیم غاصب ایجاد نمایند.

انجمن تخصصی حقوق بین الملل با وقوف و درک دقیق و عمیق این مهم که راهبری و هدایت افکار عمومی در سطوح بین الملل و ایجاد جبهه تقابلی موثر و بازدارنده علیه رژیم غاصب صهیونیستی، نیازمند تشریح و تبیین دقیق واقعیات و حقایق وجودی و ماهیتی صورت مزورانه پشت نقاب مظلوم نمایی رژیم سفاک کودک کش می‌باشد، ضمن محکومیت صریح و قاطع اقدامات سبوعانه این رژیم در غزه، با بهره برداری از شبکه گسترده حقوق دانان بدون مرز در جغرافیای مقاومت، اقدام به تبیین، روشنگری، محتواسازی و ایجاد ادبیات مشترک حقوقی در سطوح بین المللی با هدف تفهیم و تشریح جنایات بین المللی رژیم صهیونیستی در طول بیش از هفت دهه موجودیت جعلی در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ و ایجاد یک جبهه حقوقی بین المللی در چارچوب یک جنگ حقوقی ترکیبی و هوشمند می‌باشد.

در این راستا از جامعه حقوقی بین المللی در سطوح داخلی، منطقه‌ای و جهانی اعم از دانشجویان، نخبگان، کارشناسان، وکلا و قضات دعوت بعمل می‌آید تا با مشارکت و هم اندیشی علمی و حقوقی و اشتراک گذاری نظریات و گفتمان سازی علمی و بازتعریف مبانی و ادبیات مقاومت در جامعه جهانی، فصل نوینی از منشور ملل متحد را ذیل حقوق بین الملل مقاومت، تقویم و تقنین نمایند.

امید است با اعتماد مطلق به خداوند متعال و بر پایه احساس تکلیف و با تکیه بر عنصر ایمان و اعتقاد راسخ به پایداری و پیروزی جبهه حق علیه باطل در کسوت یک حقوق دان بین المللی به رسالت خطیر و وظیفه انسانی و اسلامی خود واقف باشیم و نقشی موثر و راهبردی در جهادحقوقی علیه نظام سلطه و جرثومه توحش و خباثت او، رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی ایفا نماییم.

انجمن حقوق بین الملل سازمان بسیج حقوق دانان کشور

کمیته حقوق بین الملل مقاومت

کد مطلب 5946033
هادی رضایی

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