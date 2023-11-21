به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه در نشست سراسری ۳۰ هزار نفری جبهه علمی، فرهنگی بسیج اساتید کشور که صبح امروز (سه‌شنبه) در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، با بیان اینکه بسیج فرمول حل مسائل به ظاهر لاینحل جامعه است، اظهار داشت: بسیج کارآمدترین، قوی‌ترین و نتیجه‌بخش‌ترین نهادی است که سخت‌ترین، بحرانی‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل جامعه به واسطه آن آسان می‌شود.

سرلشکر سلامی بسیج را الهام‌بخش، سرچشمه آرامش و تجلی‌گاه فضائل درخشان ملت عزیز ایران و امت اسلام دانست و افزود: بسیج از ابتدا تا به امروز با عنصر پیشگامی، آگاهی، جهاد، شهادت‌طلبی، فداکاری و میدان‌داری در کشور، پیشتاز بوده است.

فرمانده کل سپاه ادامه داد: بسیج در حماسه باشکوه دفاع مقدس راه را بر ائتلاف بزرگ تاریخ بست، اذن غلبه به مستکبران عالم نداد و آرزوهای آن‌ها را در درون عجیب و شگفت‌انگیز خود دفن کرد.

سردار سلامی با بیان اینکه نام بسیج مترادف پیروزی قطعی است، عنوان کرد: بسیجیان در هنگام بلایا داوطلبانه و مجاهدان به داد مردم عزیزمان رسیدند.

وی ادامه داد: بسیج در میدان معادلات سیاسی و گاه نقشه سیاسی جهان را تغییر می‌دهد. این تفکر گسترش یافته از مرزها عبور کرده و جوانان کشورهای اسلامی را با منطق، آرمان‌ها و رسالت‌های خود آشنا کرده است و آنان را همانند جوانان ایرانی برای دفاع از هویت، سرزمین، مجد، عظمت، شکوه و آرامش خود آماده کرده است.

سرلشکر سلامی، اظهار کرد: امروز ما با آرایه به هم پیوسته‌ای از بسیج در سرزمین‌های مختلف مواجه هستیم. انفصال به اتصال تبدیل شده است و آرمان‌ها یکپارچه و هماهنگ عمل می‌کنند، از فلسطین و غزه تا کرانه، لبنان، سوریه، عراق، یمن، افغانستان و ایران شما همه جا یک الگو، تفکر، اندیشه و آرمان مشاهده می‌کنید. این پیوستگی جزو اساسی‌ترین دستاوردهای بزرگی است که سال‌های اخیر حاصل شده است.

وی افزود: جهان اسلام مفهومی واقعی در صفحه زمین یافته است. یعنی جهان اسلام از یک مفهوم ساده در ادبیات سیاسی و یک واژه در نقشه جغرافیای سیاسی جهان به یک واقعیت کاملاً مجسم عینیت‌یافته و قابل عمل روی زمین تبدیل شده است. این به معنای آن است که جهان اسلام علاوه بر حاکمیت در حال تجدید بنای یک قدرت عظیم در سطح منطقه غرب آسیا، خلیج فارس و شرق آسیا است و نقطه توقفی بر این تفکر و اندیشه وجود ندارد.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه آنچه که ما در حال مشاهده هستیم یک پدیده شگفت انگیز دیگر است، عنوان کرد: در ادبیات مرسوم سیاسی هنگامی که از عناصر قدرت ملی سخن گفته می‌شود، معمولاً به اجزا و مولفه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ژئوپلیتیک و فرهنگی اشاره می‌شود. اما، ایران عزیز از عناصری متمایز و مجزا علاوه بر این عناصر برخوردار است که اتفاقاً این عناصر یک تفاضل ایجاد می‌کند نه تفاوت.

وی ادامه داد: تفاضل به همان مفهوم یک برتری، انگار یک فضیلت و آن عناصری است که ما به وسیله آن تا به امروز توانسته‌ایم خطرناک‌ترین توطئه‌ها و قدرتمندترین تهدیدات تاریخ علیه یک کشور را خنثی کنیم و از این همه سرسختی، تهدید، خطر، قابلیت‌ها و فرصت‌هایی برای رفعت بخشیدن به تراز قدرت خود در دستگاه مختصات بین‌المللی بسازیم. البته این عناصر همچنان فعال و کارآمد هستند.

سرلشکر سلامی، اظهار کرد: در یک مقایسه، مهم‌ترین عنصری که نه خود صرفاً عنصر قدرت بلکه قدرت‌ساز، مولد، الهام بخش است و قدرت از او جاری می‌شود آن رهبری است. این یک مطلب آشکار است وقتی آمریکایی‌ها در تحلیل آسیب پذیری‌های قدرت خود مطلب نوشتند مهم‌ترین نقطه ضعف خود را با این عبارت بیان کردند؛ «فقدان یک رهبری کاریزماتیک.» فقدان رهبری که در شخصیت، ذهن، باور، انتقاد، ایمان و قلوب جامعه تحت مسئولیت خود قابلیت تکثیر داشته باشد.

وی افزود: آن‌ها در ادامه گفتند علاوه بر آن در حاکمیت آمریکا، یک موضوع مهم به نام فقدان حکمت مفقود است. به همین دلیل، رهبران آمریکا کوچک هستند، از هیچ کجا آمده‌اند و صاحب فضیلت نیستند. البته این گفته من نیست بلکه خودشان آن را عنوان کرده‌اند.

فرمانده کل سپاه پاسداران، با بیان اینکه با نگاه به روسای جمهور دوره‌های اخیر در آمریکا، شما در آن‌ها هیچ فضیلتی از علم، دانایی، حکمت، ایمان، عاطفه، احساس و دانایی مشاهده نمی‌کنید، تاکید کرد: به همین دلیل، آمریکا قدرت تبدیل قدرت به منفعت را از دست داده است. آمریکا صاحب قدرت است ولی توانایی تبدیل قدرت به منفعت سیاسی را از دست داده است، یعنی بی‌شمار هزینه می‌کند، نزدیک به ۱۰ تریلیون دلار. این اعتراف خود آن‌هاست. اما، منافع این ۱۰ تریلیون دلار هزینه در کجا صورت مجسم پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: آن‌ها می‌گویند قبلاً دیگران هزینه می‌کردند و ما منفعت می‌بردیم، امروز ما هزینه می‌کنیم انقلاب اسلامی منفعتش را می‌برد. این موضوع را دقیقاً در سقوط صدام حمله به افغانستان عراق و سایر نقاط بیان کردند.

فرمانده کل سپاه پاسداران، در بخش دیگری از سخنان خود، بیان کرد: آمریکا، غربی‌ها و دشمنان فکر می‌کردند ایران دچار بی‌تعادلی بدون بازگشت خواهد شد، اما امسال ببینید این تعادل چگونه بازگشته و قدرت ترمیم پذیری نظام را ببینید. آن‌ها هر چقدر می‌خواهند این نظام را تغییر شکل دهند به حالت اولیه باز می‌گردد و این جزو مسلمات این نظام است.

وی افزود: امروز ایران، نقطه مرکزی تحولات سیاسی منطقه است و همه نگاه‌ها به ایران است که چگونه این بازی را اداره می‌کند، این عنصر اصلی قدرت ما است.

سرلشکر سلامی با اشاره به ضرورت علم و علم‌آموزی، تاکید کرد: راه قوی شدن ما از طریق علم می‌گذرد. حکمت و علم، عناصر اصلی پیشرفت ما است و هر کشوری تا مهد انتشار اندیشه و علم نشود به آن احترام عظمتی که لازمه آن است، نمی‌رسد. نقش اساتید ما برای قوی کردن ایران، نقش اول و پیشرانی و تعیین کنندگی است، چون جوانانی که برای امروز و آینده آماده می‌شوند در دانشگاه ساخته می‌شوند. ایران شایسته بزرگ بودن است و تاریخ ایران گواه این واقعیت است.

فرمانده کل سپاه با اشاره به حوادث غزه و جنایات صهیونیست‌ها گفت: تمام اندوخته‌های آمریکا و غرب و صهیونیست‌ها همه تحت طوفان الاقصی بر باد رفت. هرچه آمریکا برای خود سیطره سیاسی ایجاد کرده و از جنگ نرم و رسانه استفاده کرده بود که ارزش‌های کاذب خود را به جهان حاکم کنند پس از طوفان الاقصی همه یکباره فرو ریخت.

وی با بیان اینکه هویت و ماهیت اصلی و واقعی آمریکا و غرب و صهیونیست‌ها در حوادث بعد از طوفان الاقصی بصورت عریان به همه جهان نشان داده شد، خاطرنشان کرد: صهیونیست‌ها منتظر آتش بس هستند چون در بحرانند، اما آمریکایی‌ها اجازه نمی‌دهند و التهاب و اضطراب در میان صهیونیست‌ها کشنده‌تر از آن چیزی است که در غزه مشاهده می‌کنید. اما، مردم غزه در آرامش روحی هستند و از چیزی نمی‌ترسند.