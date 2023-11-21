به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه صهیونیستی معاریو در گزارشی در خصوص عملیات اخیر نیروهای یمنی علیه یک کشتی اسرائیلی در دریای سرخ نوشت: تحولات اخیر در جنوب دریای سرخ نیازمند بررسی از سوی نهادهای نظامی و امنیتی اسرائیل است تا مشخص شود که چگونه باید با این تحولات تعامل داشت.

در ادامه این گزارش به قلم شاوول حورف جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی آمده است: باید مانع تکرار چنین عملیاتی در آینده شد. عملیات نیروهای یمنی در دریای سرخ یک جبهه دریایی جدید برابر اسرائیل باز کرده است.

در گزارش روزنامه معاریو تاکید شده است: پیش بینی می‌شود نحوه تعامل اسرائیل با تهدید یمنی‌ها مانند نحوه تعامل ما با درگیری‌های جبهه شمالی و مرزهای مشترک با لبنان باشد به طوریکه اسرائیل تلاش می‌کند این تحولات را مهار کند.

در این گزارش نوشته شده است: به نظر می‌رسد خطری که از سوی یمن، ما را تهدید می‌کند حتی بعد از پایان جنگ علیه نوار غزه افزایش می‌یابد. جنبش انصارالله به نبرد علیه اسرائیل پیوسته اما تا کنون بر حملات موشکی و پهپاد تمرکز کرده است.

اوهاد حمو تحلیلگر امور فلسطین در شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز در این خصوص گفت: یمنی‌ها در این منطقه مهم‌ترین عنصر را از حیث توان نظامی و اطلاعاتی تشکیل می‌دهند. اسرائیل در حرکت کشتی‌های خود از طریق دریای سرخ با مشکل رو به رو خواهد شد.

پیش از این رسانه‌های عبری زبان اذعان کرده بودند: توقیف یک کشتی توسط نیروهای یمنی باعث می‌شود فعالیت خطوط دریایی به سمت اسرائیل متوقف شود. این مسأله در نهایت به افزایش قیمت محصولات وارداتی از طریق دریا می‌انجامد. پیش بینی می‌شود این روند به صورت گسترده‌ای افزایش یافته و امنیت غذایی اسرائیل را تهدید کند.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن به تازگی در سخنانی اعلام کرد که نیروی دریایی ارتش یمن در راستای اجرای دستورات «عبدالملک بدرالدین الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن اقدام به اجرای عملیات نظامی در دریای سرخ کرده که از نتایج این عملیات به دست‌گرفتن کنترل یک کشتی اسرائیلی بوده است.