هشتمین کنفرانس بین المللی حقوق سلامت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، گروه تخصصی سلامت امور دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی هوشمند در نظر دارد هشتمین کنفرانس بین المللی حقوق سلامت با تاکید بر مطالعات بین رشته ای سلامت را در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۸ و ۹ آذر ماه ۱۴۰۲ به صورت حضوری و آنلاین برگزار کند.

این کنفرانس در حوزه های علوم انسانی و سلامت، فناوری اطلاعات سلامت و مدیریت، علم اقتصاد و مدیریت مالی در سلامت، علوم جنایی و سلامت، فناوری اطلاعات سلامت و مدیریت، گردشگری سلامت و کارآفرینی، مدیریت و تصمیم گیری در سلامت، جغرافیا، محیط و سلامت، علوم پزشکی و رفاه اجتماعی، دین، معنویت و سلامت، سلامت روان، علوم قضایی و کشاورزی برگزار می شود.

علاوه بر صدور گواهی معتبر برای شرکت کنندگان، این دوره دارای امتیاز آموزشی برای اعضای هیات علمی و امتیاز بازآموزی برای پزشکان و پیراپزشکان است.

همچنین کلیه مقالات منتخب در دو فصل‌نامه مطالعات بین رشته ای سلامت منتشر خواهد شد.

علاقمندان می‌توانند با مراجعه به https://event.smums.ac.ir/ ثبت نام و جهت ارسال مقالات خود اقدام کنند.