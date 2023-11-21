به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید رحمان‌سالاری اظهار کرد: براساس مصوبه شورای اقتصاد این مجوز به وزارت نفت داده شده است که مخازن تاکسی‌های فرسوده به صورت رایگان تعویض شود.

وی افزود: مالکان خودروهای گازسوز که تاریخ انقضای مخزن آنها فرارسیده (۱۵ سال سن) از امروز (سه‌شنبه، ۳۰ آبان‌ماه) می‌توانند با مراجعه به سایت gcr.niopdc.ir برای تعویض مخزن خود ثبت‌نام و پس از دریافت نوبت از نزدیک‌ترین کارگاه، مخزن خودرو خود را تعویض کنند.

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد: فهرست خودروهایی که عمر مخازن آنها پایان یافته است، از سوی وزارت کشور به این مدیریت اعلام شده و بر اساس آن فهرست، خودروها قابل شناسایی و قادر به ثبت‌نام در سایت اعلام‌شده خواهند بود.

رحمان سالاری افزود: مالکانی که پس از ثبت‌نام، پیامک مشمول نبودن دریافت کردند، لازم است به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند و چنانچه مخازن فرسوده و معیوب تشخیص داده شود، از طریق مراکز معاینه خودرو یادشده به اتحادیه تاکسیرانی استان برای تعویض مخازن معرفی می‌شوند.

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه طرح تعویض مخازن فرسوده از روز سه‌شنبه هفته جاری آغاز می‌شود، گفت: این طرح به‌صورت کاملاً رایگان و از محل مصوبه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اجرایی شده است و کارگاه‌ها حق دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای برای تعویض مخزن ندارند.

رحمان سالاری بیان کرد: این طرح از سوی کارگاه‌های منتخب انجام می‌شود و نوبت‌دهی برای تعویض کمتر از یک هفته انجام خواهد شد.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های صنعت سی‌ان‌جی و صنایع وابسته تأکید کرد: همه کیت‌ها و مخازن ساخت کشور ایران است و از محل این طرح می‌توان حدود ۱۰۰ هزار مخزن خودرو را تعویض کرد.