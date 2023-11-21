یک جوان دیگر از فهرست تیم ملی فوتبال ایران کنار گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با ازبکستان در هفته دوم مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی اعلام شد که امیر قلعه نویی تصمیم گرفت همچنان به نفرات باتجربه فرصت دهد.

از این رو علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، رامین رضائیان، حسین کنعانی‌زادگان، میلاد محمدی، مهدی ترابی، سعید عزت اللهی، محمد محبی، سامان قدوس، مهدی طارمی و سردار آزمون در ترکیب قرار گرفتند تا خبری از نفر جدید نباشد.

همچنین علی کریمی، رضا اسدی، پیام نیازمند، امید ابراهمیی، صادق محرمی، احسان حاج صفی، مهرداد محمدی، کریم انصاری فرد، محمدجواد حسین نژاد، مجید حسینی، سیدحسین حسینی و روزبه چشمی نیمکت نشینی را تجربه کردند.

قلعه نویی تصمیم گرفت بار دیگر امین حزباوی و محمد دانشگر را در لیست قرار ندهد تا حزباوی نامزد کسب جایزه پدیده فوتبال آسیا در سال ۲۰۲۶ میلادی همچنان بدون بازی ملی به اردوها دعوت شود.

مدافع جوان السد قطر در حالی چهار بار به اردوی تیم ملی ایران دعوت شده است که در هیچ یک از آنها نتوانسته حتی برای یک دقیقه میدان ببیند و ملیت رسمی او در سایت فیفا هم ثبت شود.

امیر قلعه نویی قبل از این برای اعلام فهرست تیم ملی سه جوان دیگر را که برای بازی با هنگ کنگ دعوت شده بودند را کنار گذاشته بود.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان ساعت ۱۶:۳۰ امروز سه شنبه در ورزشگاه بنیادکار ازبکستان برگزار می‌شود.