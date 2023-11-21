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۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۴۵

رئیس دامپزشکی شهرستان رزن:

موردی از کانون آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان در رزن نداشته‌ایم

موردی از کانون آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان در رزن نداشته‌ایم

همدان- رئیس دامپزشکی شهرستان رزن گفت: با اقدامات انجام شده و واکسیناسیون گله‌های طیور در معرض خطر، خوشبختانه موردی از کانون بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان در شهرستان رزن نداشته‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صمدی‌پور در جلسه بررسی وضعیت بیماری‌های حاد پرندگان در محل فرمانداری شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر دو شهرستان رزن و درگزین با تولید ۸۳۰ هزار قطعه مرغ بالاترین ظرفیت تولید مرغ استان را دارد و از سه میلیون و ۳۶۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی که جزو اهداف سازمان جهادکشاورزی استان همدان است، ۸۳۰ قطعه جوجه‌ریزی و تولید مرغ به این شهرستان اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه یک چهارم مرغ استان همدان را شهرستان‌های رزن و درگزین تولید می‌کنند، خاطرنشان کرد: در شهرستان رزن از سال ۱۳۹۷ تاکنون هیچ کانون بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان مشاهده نشده است و این موضوع نشان از رشد شاخص‌های بهداشتی در حوزه تولیدات طیور دارد اما با این وجود باید نسبت به تشدید اقدامات بهداشتی قرنطینه‌ای توجه ویژه شود.

کد مطلب 5946456

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