به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صمدی‌پور در جلسه بررسی وضعیت بیماری‌های حاد پرندگان در محل فرمانداری شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر دو شهرستان رزن و درگزین با تولید ۸۳۰ هزار قطعه مرغ بالاترین ظرفیت تولید مرغ استان را دارد و از سه میلیون و ۳۶۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی که جزو اهداف سازمان جهادکشاورزی استان همدان است، ۸۳۰ قطعه جوجه‌ریزی و تولید مرغ به این شهرستان اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه یک چهارم مرغ استان همدان را شهرستان‌های رزن و درگزین تولید می‌کنند، خاطرنشان کرد: در شهرستان رزن از سال ۱۳۹۷ تاکنون هیچ کانون بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان مشاهده نشده است و این موضوع نشان از رشد شاخص‌های بهداشتی در حوزه تولیدات طیور دارد اما با این وجود باید نسبت به تشدید اقدامات بهداشتی قرنطینه‌ای توجه ویژه شود.