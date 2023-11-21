نویسنده پیشکسوت «صبح جمعه با شما» درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، حسین هاشمی نویسنده پیشکسوت عرصه طنز در مطبوعات و رسانه ملی امروز ۲۰ آبان به دیدار حق شتافت.
سعید توکل تهیهکننده اسبق برنامه «صبح جمعه با شما» رادیو ایران ضمن تأیید این خبر گفت: حسین هاشمی از هفتهنامه قدیمی و اثرگذار «توفیق» فعالیت طنزپردازی را آغاز کرد و خیلی زود در حلقه نامداران و بزرگان محفل «توفیق» جای گرفت. او در کنار استادانی چون محمد پورثانی، محمد حاجی حسینی، حسامی محولاتی، محمد خرمشاهی، حسین مدنی و … جایگاه ویژهای یافت و در ستون معروف «انگولک به جراید» با تخلص «لبو تنوری» اخبار داغ روز را به طنز مینوشت.
وی با اشاره به آشناییاش با مرحوم هاشمی افزود: آشنایی حرفهای ما در رادیو با مرحوم هاشمی به سالهای نخست ساخت و تولید برنامه خاطرهساز «صبح جمعه با شما» برمیگردد، زمانی که تعدادی از طنزنگاران موسسه گل آقا جهت همکاری دعوت به عمل آمد، هاشمی که از آغاز بهکار مجله «گل آقا» در جرگه نویسندگان و سوژه پردازان قرار داشت به برنامه ما پیوست و با نگاه تیزبین به مسایل مبتلابه اجتماع و نوشتههای شیرین و طنز انتقادی خاص خودشان به هرچه محبوب تر شدن برنامه کمک شایانی کرد.
به گفته وی، روحیه مثبت و خستگیناپذیر مرحوم حسین هاشمی به همراه حسن خلقی که همواره زبان زد جمع اهل قلم بود از نکات بارز و فراموش نشدنی این یار دیرین و دوست داشتنی رسانه ملی صداست.
ساجد قدوسیان تهیهکننده و کارگردان برنامه «صبح جمعه با شما» رادیو ایران هم درباره هاشمی گفت: حسین هاشمی طنزپرداز و از نویسندگان صاحب سبک این برنامه بود که تا همین سالهای اخیر با خود من هم کار میکرد، غیر از این چند سال اخیر که درگیر بیماری شده بود، کمتر کار میکرد. مرحوم بیشتر به دلیل تجویز پزشک در شمال کشور بود.
وی «شوخی با خبر» را یکی از ویژگیهای سبک نوشتن این مرحوم دانست و افزود: یک خبری را طرح میکردیم و شوخی آن را حسین هاشمی مینوشت و بازیگران «صبح جمعه با شما» آن را اجرا میکردند. خدا بیامرز هاشمی آدم خوش مشرب و پای کار بود. یکی از علاقه مندی های او این بود که میآمد سر ضبط برنامه و با بچههای قدیمی «صبح جمعه با شما» گپ و گفت میکرد. او کاملاً به فضای برنامه آشنا بود و ما را خیلی کمک میکرد.
قدوسیان یادآور شد: سال گذشته که رادیو ایران از پیشکسوتان تقدیر کرد، از حسین هاشمی هم تقدیر شد، چقدر هم اتفاق خوش آیندی بود که بسیار هم خوشحال شد و استقبال کرد.
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