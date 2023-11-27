امیر خوش خبر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت این روزهای فدراسیون والیبال گفت: همیشه در چنین مواقع رشته ورزشی متضرر می‌شود. معمولاً در نحوه انتقال قدرت و ریاست فدراسیون در تمام رشته‌ها اتفاقاتی رقم می‌خورد و حاشیه‎‌هایی به وجود می‌آید که به ضرر آن رشته ورزشی می‌شود.

وی افزود: والیبال ایران همیشه در رقابت تنگاتنگ با قدرت‌های دنیا بوده اما الان به شدت افت کرده است. در حال حاضر برای این رشته ورزشی باید برنامه‌ریزی می‌کردیم برای آینده نزدیکی که تیم ملی در مسابقات باید حضور پیدا کند و برای کسب سهمیه المپیک بجنگد. در چنین شرایطی انتخاب سرمربی و برنامه‌ریزی برای بازی‌های تدارکاتی باید در اولویت قرار می‌گرفت.

سرپرست تیم ملی والیبال نوجوانان اظهارداشت: متأسفانه الان تمام برنامه‌ها برای آینده والیبال ایران رها شده و فدراسیون درگیر این است که چه کسی قرار است رئیس شود و مجمع برگزار می‌شود یا خیر. این بلاتکلیفی تنها به ضرر والیبال است.

خوش‌خبر تأکید کرد: انتظار هست که وزارت ورزش تصمیم عاجل بگیرد یا یک راهکاری برای این رشته‌ها در نظر بگیرد که آن‌ها متضرر نشوند. فدراسیون والیبال یک بار دیگر هم تجربه بلاتکلیفی داشت، اما آن زمان تیم ملی شرایط قابل قبولی داشت و در زمان سرپرستی فدراسیون خیلی لطمه ندید.

وی گفت: در آن زمان تیم ملی شتاب پیدا کرده بود و حتی در زمان سرپرستی فدراسیون، مقام سومی قاره‌ها را به دست آورد یا در مسابقات قهرمانی جهان در همان دوره سرپرستی بازی‌های بدی ارائه نداد و همه این موارد به خاطر شرایط خوبی که تیم ملی داشت اتفاق افتاد.

خوش خبر خاطرنشان کرد: اما الان شرایط کاملاً فرق می‌کند، تیم ملی در سال جاری در مسابقات مختلف نتایج خوبی کسب نکرد. در حال حاضر تیم ملی بلاتکلیف و بحران‌زده شده و این بلاتکلیفی فدراسیون هم تأثیر مستقیمی روی تیم ملی خواهد داشت.