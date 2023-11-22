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۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۱

با مصوبه مجلس؛

دولت مکلف به استخدام معلمان از طریق دانشگاه فرهنگیان شد

دولت مکلف به استخدام معلمان از طریق دانشگاه فرهنگیان شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش را مکلف به استخدام معلمان از طریق دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب بند الحاقی ماده ۸۸ موافقت کردند.

بر این اساس، وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل معادل تعداد معلمانی که به طرق مختلف (بازنشستگی، بازخریدی، استعفا، اخراج) و سایر موارد از خدمت در آموزش و پرورش خارج می‌شوند، با رعایت اساسنامه دانشگاه فرهنگیان صرفاً از طریق این دانشگاه و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی استخدام نماید.

سازمان و سازمان امور اداری و استخدامی مکلفند مجوز و شناسه (کد) استخدامی مورد نیاز را صادر نماید.

کد مطلب 5946973
زهرا علیدادی

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