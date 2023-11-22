به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، چین از توافق آتش‌بس موقت چهار روزه و تبادل اسرا بین رژیم صهیونیستی و جنبش حماس استقبال کرد.

وزارت امور خارجه چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که پکن امیدوار است آتش‌بس به کاهش بحران انسانی در نوار غزه کمک کند.

در این بیانیه تأکید شده است که بدون راه‌حل عادلانه برای مسئله فلسطین و اجرای راهکار دو دولتی، صلح پایدار در خاورمیانه وجود نخواهد داشت.

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر هم از موفقیت میانجیگری کشورش، قطر و آمریکا در دستیابی به توافق برای اجرای آتش‌بس بشردوستانه در غزه استقبال کرد.

وی همچنین بر تلاش‌های مستمر کشورش برای دستیابی به راه حل‌های نهایی که عدالت را برای احقاق حقوق مشروع فلسطینیان تضمین می‌کند، تآکید کرد.

اردن نیز با اتخاذ موضعی مشابه از توافق آتش‌بس بشردوستانه و تبادل اسرا در نوار غزه بین رژیم صهیونیستی و جنبش حماس استقبال کرد.

وزارت امور خارجه اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد که از توافق آتش‌بس بشردوستانه در غزه استقبال و از تلاش‌های قطر در مشارکت با مصر و آمریکا در تحقق این هدف تمجید می‌کند.

در این بیانیه ابراز امیدواری شده است که این آتش‌بس گامی باشد که به توقف جنگ و هدف قرار دادن و کوچاندن اجباری فلسطینیان منجر شود.