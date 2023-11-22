به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز چهارشنبه در سخنانی پیش از برگزاری نشست غیررسمی سران کشورهای متحد ناتو در اسکوپیه واقع در مقدونیه شمالی، از برقراری توافق آتش بس بشردوستانه و تبادل اسرا بین حماس و رژیم صهیونیستی استقبال کرد.

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی با بیان اینکه آنها شاهد رقابت جهانی و قدرت‌های بزرگ زیادی هستند، گفت: جنگ در اوکراین مانند جنگ در خاورمیانه (غرب آسیا) ادامه دارد. من از توافق بین حماس و اسرائیل که اجازه آزادی اسرا، تعلیق درگیری ها و ارسال کمک‌ های بشردوستانه را می‌ دهد استقبال می‌ کنم.

گفتنی است که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» بامداد امروز ۲۲ نوامبر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: پس از یک دوره مذاکرات طولانی با میانجیگری قطر و مصر، توافق آتش بس موقت (وقفه انسانی) با رژیم اسرائیل حاصل شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: در چارچوب توافق مذکور، ۵۰ اسیر اسرائیلی نزد حماس در مقابل آزادی ۱۵۰ فلسطینی دربند طی این مدت آزاد خواهند شد.