اجرای عملیات آبرسانی در ۱۱ روستای رودبار

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار بهروز عطایی امروز پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران، اظهار کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه صداقت در گفتار و انعکاس اخبار را محور کار قرار دهند.

وی با بیان اینکه سیاه نمایی در انعکاس خبر صورت نگیرد، افزود: امید افزایی همراه با مطالبه گری در انعکاس اخبار و اطلاعات لحاظ شود.

فرمانده سپاه رودبار با بیان اینکه سپاه وامدار هیچ حزب و فردی نبوده و نیست، گفت: سپاه در انتخابات از هیچ شخص و گروهی حمایت نکرده و نمی‌کند.

عطایی با بیان اینکه سپاه در انتصابات مسؤولان دخالتی ندارد، اضافه کرد: مطالبه گری و پیگیری مشکلات مردم در بخش‌های مختلف راهبرد مهم سپاه و بسیج است.

تحویل ۳۵ سری جهیزیه به نوعروسان در رودبار

وی از تحویل ۳۵ سری جهیزیه به نوعروسان در رودبار خبر داد و افزود: عَلَم محرومیت زدایی بر دوش سپاهیان و بسیجیان گذاشته شده و در این حوزه اقدامات مؤثری صورت گرفته است.

فرمانده سپاه رودبار از تحویل ۲۵ واحد مسکن محرومین در سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: در سال جاری ۲۰ واحد مسکن محرومین در رودبار ساخته می‌شود.

عطایی با اشاره به مشارکت بسیج سازندگی با صندوق کارآفرینی امید در راستای اشتغالزایی بیان کرد: اشتغال صورت گرفته توسط بسیج سازندگی و صندوق کارآفرینی واقعی بوده است و تسهیلات سوری و غیرواقعی اعطا نشده است.

وی با اشاره به مشکلات آبی در گیلان و شهرستان رودبار افزود: سپاه در راستای آبرسانی به مناطق محروم گیلان قدم‌های مؤثری برداشته است.

فرمانده سپاه رودبار از عملیات آبرسانی در ۱۱ روستای این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: این تعداد روستاها با مشارکت آبفا در آن عملیات آبرسانی، بهسازی چشمه‌ها و شبکه گذاری و مرمت انجام می‌شود.

عطایی با بیان اینکه کمک حال دولت هستیم و نمی‌خواهیم جا پای دولت بگذاریم، اضافه کرد: تعامل و هم افزایی سپاه با ارکان دولت منجر به خدمات رسانی بیشتر و مؤثر تر می‌شود.

وی از برگزاری ۴۰۰ برنامه در هفته بسیج در رودبار خبر داد و افزود: برنامه‌های هفته بسیج در شهرستان رودبار پایگاه محور است.

صداقت راهبرد اصلی رسانه‌ها برای جلب اعتماد عمومی

«حجت الاسلام ابراهیم ملکی» نماینده ولی فقیه در سپاه رودبار در این نشست اظهار کرد: رسانه جزو اصلی ترین الزامات زندگی بشر است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اصحاب رسانه و خبرنگاران رسالت مند هستند، افزود: رسانه‌ها در انعکاس اخبار و اطلاعات صادق باشند و بدون نگاه جناحی به واقعیت‌ها بپردازند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه رودبار با بیان اینکه رسانه در طول تاریخ بشر دستخوش تغییر و تحول بوده است، گفت: دوره شنیداری، نوشتاری، دیداری، دوره چه چیزی را ببینیم و بشنویم و فضای مجازی از ۵ دوره تحول رسانه به شمار می‌رود.

ملکی با بیان اینکه ماهیت رسانه امروز تغییر کرده است، اضافه کرد: زمانی انسان دنبال رسانه بود اما اکنون رسانه‌ها دنبال مخاطبین خود هستند.

وی با بیان اینکه صداقت در انعکاس اخبار حرف اول را می‌زند، افزود: برخی رسانه‌ها از کاه کوه می‌سازند که این روش منجر بی اعتمادی عمومی می‌شود.