وحید آرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره نقش بسیج اساتید در جهاد علمی و رسیدن به مرجعیت علمی گفت: چیزی که در ارتباط با جهاد علمی و رسیدن به مرجعیت علمی و فناوری وجود دارد، درواقع ملاحظه‌ای است که مقام معظم رهبری هم در سیاست‌های کلی علم و فناوری به آن اشاره و بیان می‌کنند و هم دربیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بر آن تأکید شده است.

وی ادامه داد: ایشان فرمودند که به هر حال یک رستاخیز بزرگ علمی و یک پیشرفت بزرگ علمی در کشور صورت گرفت ولیکن ایشان تأکید دارند که ما از قله‌های دانش هنوز عقب هستیم و درواقع باید یک مجاهدتی به خرج داده و از مرزهای کنونی دانش عبور کنیم. ایشان تاکید دارند این بیمناکی دشمنان نیز از همین جهاد علمی است.

معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور با بیان اینکه حال چرا به «جهاد» اشاره شده است، افزود: طبیعی است که وقتی از جهاد صحبت می‌شود، جهاد صرفاً در میدان جنگ، عرصه نظامی، عرصه اقتصادی و در عرصه سیاسی نیست، در میدان علم هم جهاد لازم است، وقتی می‌گوئیم جهاد یعنی مبارزه، یعنی تلاش بی‌وقفه مبتنی بر پیشرفت و امید آفرینی، طبیعی است که این پیشرفت علمی بایستی همراه با خودباوری، امید به موفقیت و مبتنی بر یک حرکت جهادی و جهاد گونه باشد و همه این‌ها بایستی با رویکرد بومی و مبتنی بر فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی صورت گیرد.

وی افزود: مقام معظم رهبری عنایت خاصی بر مجموعه بسیج اساتید دارند، بسیج اساتید یک تشکل گسترده و فراگیر علمی و یک شبکه متخصص و متعهد و مجاهد است و با بیش از پنجاه و سه چهار هزار عضو استاد بسیجی، طبیعتاً می‌تواند سهم مهمی داشته باشد. اساتید بسیجی فقط نباید نقش تعلیمی داشته باشند بلکه بایستی نگاه، رفتار و عمل آنها مبتنی بر پیشرفت علمی، نوآوری و بحث اخلاقی، تربیتی و فراگیری تازه‌های علمی باشد.

وی ادامه داد: از همه مهم‌تر، بحث اشتغال و تولید علم است یعنی انتظاری که مقام معظم رهبری از اساتید بسیجی دارد همین است، ایشان می‌فرمایند، استاد هم علم نافع پیشرفت است و هم در موضوعات راهبردی، عملیاتی، بایستی نقش پیشتاز و پیش‌ران را داشته باشد.

علم مدنظر بسیج اساتید علم اقتدار آفرین و بن‌بست شکن است

آرایی ادامه داد: با توجه به مطالبی که عنوان کردم، علم مدنظر بسیج اساتید و بیانیه گام دوم انقلاب، علم اقتدار آفرین و بن‌بست شکن است، علم نافعی که ارزش افزوده برای جامعه داشته باشد و تقویت قدرت علمی می‌تواند ما را در رسیدن به اقتدار و عظمت کشور در نظام بین‌الملل و در کشورهای دیگر افزایش دهد و نیاز کشور را هم برطرف کند، مهم‌ترین دغدغه‌ای که امروز وجود دارد و دانشگاهیان و اساتید دانشگاه بایستی در این زمینه، حرکتی جهادی انجام دهند، مقوله علم و فناوری است.

معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور افزود: اکنون در تولید علم رتبه ما در دنیا ۱۵ است که رتبه خوبی است ولی در نوآوری رتبه ما ۵۳ در دنیا است چراکه بین تولید علم و نوآوری در کشور فاصله‌ای وجود دارد که این فاصله به ما نشان می‌دهد خروجی علمی ما بایستی کارآمدی و اثربخشی داشته باشد، بایستی به یک نوآوری ختم شود که بتواند برای خدمت به نیازهای صنعت، جامعه، و نظام حکمرانی کشور حرکت کند. ما در معاونت علمی پژوهشی بسیج اساتید در سرتاسر کشور، یکسری ابزارها و بسترهایی را فراهم کرده‌ایم که الحمدالله طی دو سال گذشته تقویت شده است.

برگزاری کرسی‌های مناظره، نقد و نظریه‌پردازی در سطح اساتید

وی ادامه داد: یکی از فعالیت‌ها، بحث برگزاری کرسی‌های مناظره، نقد و نظریه‌پردازی با یک نگاه مبتنی بر زیست بوم و ظرفیت‌های کشور و طبیعتاً با اولویت اسناد بالادستی کشور است که بسیج اساتید در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور در سطح اساتید دانشگاه‌ها برگزار می‌کند.

معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشوریادآورشد: مجوز برگزاری کرسی‌های مذکور را شورای عالی انقلاب فرهنگی به بسیج اساتید داده است، کرسی مناظره، نقد و نظریه‌پردازی که توسط استادان دانشگاه انجام می‌شود، در دانشگاه‌ها نیز این کرسی‌ها برگزار می‌شود و تفاوتی که کار ما با آنها دارد این است که برای ما صرف اینکه یک موضوع علمی باشد در اولویت نیست ما عنوان می‌کنیم «کرسی علمی سیاستی» یعنی کرسی علمی که متناسب با نظام مسائل کشور در حوزه‌های مختلف باشد را برگزار می‌کنیم.

وی ادامه داد: برگزاری این کرسی‌ها یکی از کارهایی است که خیلی پرقدرت ازسوی بسیج اساتید برگزار می‌شود الحمدلله در این زمینه موضوعات خوبی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

برگزاری ۲۰۰ کرسی مناظره نقد و نظریه‌پردازی در کل کشور

آرایی درباره اینکه این کرسی‌ها از چه سالی در بسیج اساتید فعال شده است، افزود: از سال ۱۳۹۶ با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی این کار آغاز و طی سال‌های گذشته نهادینه شده است و برگزاری این کرسی‌ها صرفاً بین اساتید بسیجی نیست و علاوه بر اساتید بسیجی اساتید دیگر نیز دراین کرسی‌ها به‌عنوان ارائه دهنده و ناقد شرکت می‌کنند.

وی درباره اینکه تاکنون چند کرسی نظریه پردازی برگزار شده است افزود: در دوسال گذشته قریب به ۲۰۰ کرسی مناظره نقد و نظریه‌پردازی در کل کشور در سطح اساتید برگزار کرده ایم ناگفته نماند که کرسی‌های ما مسئله محور است.

فعالیت ۹۰ اندیشکده در سطح کشور ذیل کانون بسیج اساتید

معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور افزود: نکته بعدی تولید بسته‌های های سیاستی است، در پنج سال گذشته مبتنی بر دغدغه‌های نظام و نیازهای کشور به بحث «اندیشکده ها» ورود پیدا کرده ایم طبیعتاً اساتیدی که نگاهی مساله محور و رویکرد حل المسائلی دارند در قالب نهادی به‌نام اندیشکده در استان‌ها در ذیل کانون‌های بسیج اساتید در دانشگاه‌های سراسر کشور شکل گرفته اند که حدود ۹۰ اندیشکده فعال هستند و می‌توانند در مسائل مختلفی که جامعه با آن روبرو است مانند عفاف و حجاب، جمعیت، بحران‌های حوزه آب، و دیگر مسائل خروجی‌های خود را در اختیار نهادهای سیاست‌گذار قرار دهند.

حمایت از رساله‌ها و پایان‌نامه‌های مسأله محور

وی ادامه داد: سومین نکته‌ای که بسیج اساتید در آن فعالیت می‌کند، حمایت از رساله‌ها و پایان‌نامه‌های مسأله محور است، امسال نیز این موضوع در دستور کار بسیج اساتید قرار داشت دراین زمینه اطلاع رسانی به دانشگاه‌ها شده است و پروپوزال‌های مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که نگاه مسأله محوری دارند کمک مالی می‌شوند.

وی افزود: انتشار کتب و مقالات با رویکرد مسئله محوری از دیگر موضوعاتی است که برروی آن تأکید می‌کنیم ما در نظام آموزش عالی مهارت محور در بحث کمک به نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری آموزش عالی فعال هستیم و یه اندیشکده تحت عنوان «اندیشکده آموزش عالی» داریم که اکنون در زمینه آئین‌نامه اصلاحی مانند آئین‌نامه ارتقا و بسته سیاستی تحول در نظام آموزش عالی کار می‌کند.

برگزاری جشنواره علمی شهید چمران

معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور افزود: بسیج اساتید در حوزه «تحول در علوم انسانی» هم با یک نگاه مبتنی بر همان سیاست‌پژوهی، فعالیت می‌کند. کار مهمی که از پارسال شروع کرده ایم تا دستاوردهای مهم «نهضت استادی» برجسته شود و به نظام حکمرانی سیاستی کشور کمک کند، برگزاری «جشنواره علمی شهید چمران» است که اولین دوره آن پارسال و دومین دوره جشنواره امسال برگزار می‌شود.

ابزارهای بسیج اساتید در جهت کمک به کسب مرجعیت علمی و فناوری با رویکرد جهاد علمی

وی ادامه داد: مشارکت و استقبال خیلی خوبی از جشنواره شده است یک جذب حداکثری از اساتید دغدغه‌مند و دلسوز نسبت به کشور و انقلاب و نظام جامع صورت می‌گیرد همه این ابزارهایی که در اختیار داریم، همگی قصد کمک به کسب مرجعیت علمی و فناوری برای جمهوری اسلامی ایران با همان نگاه و رویکرد جهادی علمی که مورد مطالبه مقام معظم رهبری است، دارند.