بانوان آذربایجان شرقی قهرمان ووشو کشوری شدند

عبدالعلی ابراهیمی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به میزبانی تبریز از مسابقات ووشو قهرمانی کشور سبک شینگ یی چوان، افزود: این مسابقات به مناسبت هفته بسیج در بخش بانوان در سالن ورزشی پور شریفی تبریز با حضور ۳۲۶ شرکت کننده از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، مازندران، فارس، کرمانشاه و قزوین برگزار شد.

رئیس هیأت ووشو آذربایجان شرقی عنوان داشت: در بخش تیمی بانوان، تیم ووشو آذربایجان شرقی مقام اول، تیم ووشو تهران مقام دوم و تیم ووشو آذربایجان غربی مقام سوم را کسب کردند و نتایج انفرادی این مسابقات مشخص شد.

ابراهیمی نفرات برتر در بخش ساندا را به ترتیب ذیل اعلام کرد؛

رده سنی نونهالان:

وزن ۲۴ زهرا باقری از استان آذربایجان شرقی اول، هلما ساعد از استان آذربایجان شرقی دوم، معصومه قره داغی نازنین زهرا طابی از استان آذربایجان شرقی سوم

وزن ۲۷ اسماً عبدالهی از استان آذربایجان شرقی، رزیتا نعمت پور از استان آذربایجان شرقی، زهرا کریمی از استان آذربایجان شرقی هستی طاهری دخت از استان آذربایجان شرقی

وزن ۳۰ ثنا سفی لو از استان آذربایجان شرقی مائده زکی لو از استان آذربایجان غربی مهسا زاهدی از استان آذربایجان شرقی سودا ریاحی از استان آذربایجان شرقی

وزن ۳۳ فاطمه جداری از استان آذربایجان شرقی آیسل حسینی از استان آذربایجان غربی کبانا دولتی از استان آذربایجان شرقی آیلین قلی زاده از استان آذربایجان شرقی

وزن ۳۶ یاسمین عبداله زاده از استان آذربایجان غربی الینا شکیب از استان آذربایجان شرقی فاطمه عبدی زاده از استان آذربایجان شرقی اسماً گرجایی از استان آذربایجان شرقی وزن ۳۹ آیتن باقری از استان آذربایجان غربی عطیه شیری از استان آذربایجان شرقی آناهیتا ابراهیم زاده از استان آذربایجان غربی آنیا زارع اصل از استان آذربایجان شرقی

وزن ۴۲ یسنا صدیق از استان آذربایجان غربی فاطمه زکی لو از استان آذربایجان غربی پرینا داغ لویی از استان آذربایجان شرقی آیفر عزتی از استان آذربایجان شرقی

وزن ۴۵ یسنا حسینی از استان زنجان فاطمه شهنوازی از استان آذربایجان شرقی ریحانه شتری از استان آذربایجان شرقی فاطمه عباسی از استان آذربایجان شرقی

رده سنی نوجوانان

وزن ۳۹ ساغر طاهر خانی از استان آذربایجان شرقی معصومه نیک رفتار از استان آذربایجان شرقی کیانا ساترچیان از استان قزوین زهرا بابایی مطلق از استان آذربایجان شرقی وزن ۴۲ زهرا آقاداداش از استان آذربایجان شرقی زهرا پور جعفری از استان آذربایجان شرقی زهرا خوش صحبت از استان آذربایجان شرقی مریم شادکامی از استان آذربایجان شرقی

وزن ۴۵ سویل گوزلی کهنه لو از استان اردبیل زهرا برخوردار بروانی از استان آذربایجان شرقی ستایش امامی از استان آذربایجان شرقی کوثر نصرت بین از استان آذربایجان شرقی وزن ۴۸ زینت حضرتی از استان آذربایجان شرقی مبینا حاتمی از استان زنجان ملیکا جعفر زاده اصل از استان آذربایجان شرقی سکینه بی باک از استان آذربایجان شرقی

وزن ۵۲ آیدا قبادی از استان آذربایجان شرقی دیانا حلادتی از استان آذربایجان غربی زهرا تن آرا از استان آذربایجان شرقی مریم برناس از استان آذربایجان شرقی

وزن ۵۶ بیتا قاسم خانی از استان آذربایجان غربی اسرا گالشی از استان اردبیل سارا مبارک از استان آذربایجان شرقی فاطمه ابراهیمی از استان آذربایجان شرقی

وزن ۶۰ حدیث صفری از استان فارس آدرنیا رحمانی از استان آذربایجان شرقی زهرا مهدیزاده از استان آذربایجان شرقی مبینا خردمندی از استان آذربایجان شرقی

رده سنی جوانان

وزن ۴۸ هیرو کریمیان از استان کردستان نازنین زهرا زلفی از استان آذربایجان شرقی ساناز کوشا پور از استان آذربایجان شرقی زهرا صفی لو از استان زنجان

وزن ۵۲ مهدیه اصغری از استان آذربایجان شرقی سارا حسین زاده از استان آذربایجان شرقی عاتکه نصیرزاده از استان آذربایجان شرقی زهرا عباسی از استان آذربایجان شرقی

وزن ۵۶ غزل محمدزاده از استان آذربایجان شرقی مریاس ملازاده از استان آذربایجان شرقی صالحه حسن زاده از استان آذربایجان غربی محدثه خوش قدم از استان آذربایجان شرقی

وزن ۶۰ سارینا علوی از استان آذربایجان شرقی، ثنا علیزاده از استان آذربایجان شرقی، ندا فخری از استان آذربایجان شرقی و فائزه خلیلی از استان آذربایجان شرقی

وزن ۶۵ زریان بیگ محمدی از استان کردستان، زهرا ناطق از استان آذربایجان شرقی، پریسا پولاب از استان آذربایجان غربی و ثنا سروری از استان آذربایجان شرقی

وزن ۷۰ ترانه ترکاشوند از استان کرمانشاه نسرین آقازاده از استان آذربایجان شرقی ماعده سلامت از استان آذربایجان شرقی بهارک علایی از استان آذربایجان شرقی

وزن ۷۵ مبینا قلی زاده از استان کردستان، فاطمه خان وردینی از استان آذربایجان شرقی، معصومه خان وردینی از استان آذربایجان شرقی و مبینا رزم جو از استان آذربایجان شرقی

وزن ۸۰ مهنا حصاری از استان کرمانشاه مهری عالی نژاد از استان آذربایجان شرقی

رده سنی بزرگسالان

وزن ۵۲ فاطمه اولاد حسینی از استان آذربایجان شرقی فهیمه قیروانی از استان آذربایجان شرقی مریم مولایی از استان آذربایجان شرقی

وزن ۵۶ الهه محمودی از استان آذربایجان شرقی شرمین بهمنی از استان کردستان یگانه میرزاقلی از استان قزوین شیلا علیزاده از استان اردبیل

وزن ۶۰ نسیبه میر شهیدی از استان مازندران سیما صبوری از استان اردبیل سوگند قربانی از استان آذربایجان شرقی کازیوه باز از استان آذربایجان غربی

وزن ۶۵ پریسا هاشمی از استان آذربایجان شرقی ریحانه دوستی از استان آذربایجان شرقی کیانا کرمی از استان آذربایجان غربی حدیثه پورکافی از استان آذربایجان غربی

وزن ۷۰ جوانه صفیاری از استان مازندران لیلی پیش قدم از استان آذربایجان شرقی فاطمه سعیدی از استان قزوین

وزن ۷۵ فاطمه نانکلی از استان قزوین فاطمه پروا سیده از استان آذربایجان شرقی

وزن ۸۰ سحر حیدروند از استان آذربایجان شرقی

وزن ۸۵ مهسا علی بابازاده از استان آذربایجان شرقی

وزن ۹۰ رزا مقبلی از استان آذربایجان شرقی صبا عابدی فر از استان آذربایجان شرقی

ابراهیمی همچنین نفرات برتر در بخش تالو را به ترتیب ذیل اعلام کرد؛

رده سنی پیشکسوتان

بازدبزن

زهرا فرزان کیان از تهران، نوشین سراجی از تهران، مریم جوکار از تهران

گوئن دایر

حنانه ستاری حسن پور از تهران، مروارید برق ریزیان از تهران،

۳۲ جی ین تای چی

پوپک میرخانی از تهران، مونا غریبی مشفق از تهران، مریم خلیلی از تهران

شینگ یی

آیناز فاضلی از تهران، مروارید برق ریزان از تهران، حنانه ستاری حسن پور از تهران

۳۲ دست خالی

زهرا فروزان کیا از تهران، پوپک میرخانی از تهران، مونا غریبی مشفق از تهران

۲۴ تای چی

زهرا زینعلی از تهران، پرنیان عرب سلمانی از تهران، فاطمه باقری از تهران، طاهره دلجو از تهران، مرجان صادقی از تهران، فرزانه صمد زاده از تهران

رده سنی بزرگسالان

نن چوان

عسل سبسنج از کرمانشاه، مائده تقی زاده از آذربایجان غربی،

تای چی ۲۴ فرم

شیوا جلالی از تهران، لیلا ساقیان از تهران، شادی صبیری فرد از تهران،

۳۲ دست تای چی

ملیکا سادات حسینی از تهران، مریم ربیعی از تهران، شادی صبیری فرد از تهران

شمشیر ۳۲

لیلا صادقیان از تهران، سارا یگانه از تهران

جی ین مدرن

زهرا لطفی از تهران، الهه اسماعیل پوران از آذربایجان شرقی

یک دست بازبزن

فریبا مسقتیان از تهران، صبا نایب حسن از ترهان، شقایق قادری از تهران

تای چی مدرن

زهرا لطفی از تهران، الهه اسماعیل پوران از آذربایجان شرقی

شینگ یی چوان

بیتا حسین زاده از تهران، صبا نایب حسن از تهران، ترانه مسلم قشلاقی از تهران

دوئلین

مریم ربیعی از تهران، ملیکا سادات حسنی از تهران، فریبا مسقطیان از تهران، شقایق قادری از تهران

چوب نن دائو

حانیه مصری از آذربایجان شرقی، مائده تقی زاده از آذربایجان غربی، بیتا حسین زاده از تهران

رده سنی جوانان

تای چی

سویل ستاری قندلو از آذربایجان شرقی، رزا امیرحسینی از تهران

شینگ یی چانگ

آیدا حامدی از آذربایجان شرقی، آیناز خانچور از تهران

بادبزن

سوین ستاری قندیلو از آذربایجان شرقی، رزا امیرحسینی از تهران

دائو شو

آیدا حامدی از آذربایجان شرقی، آیناز خانچور از تهران

رده سنی نوجوانان

شینگ یی

مهدیه گرامی آذربایجان شرقی، فاطمه رستم زاده از آذربایجان شرقی

نان چوان

محیا یزدی فر از قزوین، فاطمه سمیعی از تهران، سنا غفاری از زنجان

چانگ چوان

ماهرخ شکری هاشمی از کرمانشاه، آیلین قره خانی عباس از کرمانشاه، اسماً غریب از تهران

تای چی

ستاره گودینی از تهران، فائزه خاوریان از تهران، الینا عبدی از تهران

تای چی ۸ حرکتی

رها جوان مرد قصاب از تهران، رها جانباز از تهران

نن تای چی

رها جانباز از تهران، رها جوان مرد قصاب از تهران، زهرا محمدی از فارس

نن دائو

نازنین زهرا جهانگیری از تهران، سنا غفاری از زنجان

دست سنتی

ریحانه نریمانی از آذربایجان شرقی، مزگان جهان تاب از آذربایجان غربی، زهرا محمدی از فارس

جی ین شو

زهرا نظری از آذربایجان شرقی، مایسا آقا محمدپور آذربایجان شرقی، آیلین قره خانی عباس از کرمانشاه

گوئن شو

مهدیس نصرالهی از آذربایجان شرقی، ماهرخ شکری هاشمی از کرمانشاه، یسنا جاهاسبی از فارس

نن گوئن

فاطمه صمیعی از تهران، محیا یزدی فر از قزوین

تای چی جین

فائزه خاوریان از تهران، ستاره گودینی از تهران، الینا عبدی از تهران

پو دائو

ریحانه نریمانی از آذربایجان شرقی، سنا خیری از آذربایجان غربی

چوب شائولین

مهدیه گرامی از آذربایجان شرقی، فاطمه رستم زاده از آذربایجان شرقی، نازنین زهرا جباری از آذربایجان غربی

چیانگ شو

مایسا آقا محمدپور از آذربایجان شرقی، زهرا نظری گرگری از آذربایجان شرقی

دائو شو

مهدیس نصرالهی از آذربایجان شرقی، سنا غفاری از زنجان، دایان یاوری از کرمانشاه

رده سنی نونهالان

دست سنتی

زهرا برشوری از فارس، فاطیما یوسفی از فارسریال هدا دادرسی از فارسان

سن لو چانگ

آیناز عبدی نعمت آباد از آذربایجان شرقی، بیتا مختاری از کرمانشاه، ماهنی ترکیان از آذربایجان شرقی

شینگ یی چوان

هستی گنجی نژاد از آذربایجان شرقی، نورا فرش باف از اذربایجان شرقی، کیانا صدیقی از کرمانشاه

تای چی سنتی

فاطمه حسن نژاد از آذربایجان شرقی، سارینا پرالک از آذربایجان شرقی

نن چوان

سارینا نجف پور آذربایجان غربی، مانیا خلخالی از کرمانشاه، سارا عیوقی باروق آذربایجان غربی

نن گوئن سنتی

سارینا تجف پور از آذربایجان غربی، مهنا جعفری از آذربایجان غربی

جی ین شو

نازنین زهرا قاسمی از زنجان، هستی گنجی نژاد از آذربایجان غربی، بیتا مختاری از کرمانشاه و سنا اسماعیلی از زنجان

گوئن شو

ماهنی ترکیان از آذربایجان شرقی، آیدا آئینی از کرمانشاه، ثمین مهدوی نصب از آذربایجان غربی

دائو شو

آوا اسماعیلی از زنجان، ثنا قنبری از زنجان، نازنین زهرا جمالی از تهران

نن دائو شو

فاطمه حاجی زاده از آذربایجان غربی

چیانگ شو

آیناز عبدی نعمت آباد از آذربایجان شرقی، دانیا حسن پور از آذربایجان شرقی، لیلیان حسنی از تهران

دوئلین سنتی

آیدا آئین از کرمانشاه و بیتا مختاری از کرمانشاه

بادبزن

فاطیما یوسفی از فارس، سارینا پرالک از آذربایجان شرقی، زهرا برشوری از فارس

از حواشی این مسابقات می‌توان به برگزاری دوره بازآموزی داوران توسط استاد گلناز لواسانی برای ۳۴ داور حاضر در این مسابقات اشاره کرد.