  1. استانها
  2. اصفهان
۴ آذر ۱۴۰۲، ۸:۰۸

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان خبر داد؛

فوت ۲ نفر در واژگونی سمند در نائین/ ۵ نفر مصدوم شدند

فوت ۲ نفر در واژگونی سمند در نائین/ ۵ نفر مصدوم شدند

اصفهان - سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: ۲ نفر در حادثه واژگون شدن خودروی سمند در نائین جان خود را از دست دادند.

عباس عابدی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۲۰ و ۲۶ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک دستگاه سمند واژگون شده است، ادامه داد: این حادثه ترافیکی در
کیلومتر ۲۵ جاده نایین-انارک اتفاق افتاده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام ۲ واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ برای این حادثه تصریح کرد: ۵ نفر شامل یک مرد، ۲ خانم و ۲ پسر بچه در این حادثه مصدوم و به بیمارستان حشمتیه نائین منتقل شدند.

وی اضافه کرد: متأسفانه یک خانم و یک پسربچه نیز در این حادثه جان خود را از دست دادند.

کد مطلب 5948950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها