فوت ۲ نفر در واژگونی سمند در نائین/ ۵ نفر مصدوم شدند

عباس عابدی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۲۰ و ۲۶ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک دستگاه سمند واژگون شده است، ادامه داد: این حادثه ترافیکی در

کیلومتر ۲۵ جاده نایین-انارک اتفاق افتاده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام ۲ واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ برای این حادثه تصریح کرد: ۵ نفر شامل یک مرد، ۲ خانم و ۲ پسر بچه در این حادثه مصدوم و به بیمارستان حشمتیه نائین منتقل شدند.

وی اضافه کرد: متأسفانه یک خانم و یک پسربچه نیز در این حادثه جان خود را از دست دادند.