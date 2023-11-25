آبرسانی به ۲۶ روستای شهرستان چوار توسط نیروهای جهادی

علیداد الفتی مدیر قرار گاه جهادی شهید کریم زارعی مرکز استان ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این قرار گاه شامل شهرستان ایلام، چوار، ایوان، ملکشاهی، مهران و دهلران است و در قالب این قرارگاه حدوداً ۷۰ گروه جهادی سازماندهی شده است.

وی افزود: از این هفتاد گروه ۲۰ گروه تخصصی است که در زمینه‌هایی همچون عمران، مسکن ولوله کشی آب آشامیدنی فعالیت دارند.

وی بیان کرد: در سال گذشته با توجه به بروز تنش آبی در استان ایلام، نیروهای جهادی برای آبرسانی به روستاهای کم برخوردار و محروم استان پای کار آمدند.

مسئول قرارگاه جهادی شهید کریم زارعی استان ایلام اظهار کرد: در این راستا طرح آبرسانی به مناطق محروم تقریباً در ۲۶ روستا در شهرستان چوار در حال اجرا است.

الفتی بیان کرد: لازم به ذکر است این پروژه که در سال گذشته از تیر ماه شروع شد و هنوز در حال ادامه است، شامل احیای چشمه‌ها، ایجاد خط انتقال از مورت تا شهرستان چوار در روستای پارده، ساخت مخزن بتنی و ایجاد شبکه ابی داخل روستا می‌شود و امید می‌رود به زودی به اتمام رسد و روستاهایی که تا الان از آب سالم برخوردار نبوده‌اند از آب آشامیدنی سالم بهرمند شوند.

کمبود اعتبار مانع فعالیت نیروهای جهادی شده

الفتی ادامه داد: بخشی از مخارج این پروژه توسط خیرین پرداخت شده، اما اعتبار اصلی طرح آبرسانی به روستاها توسط قرارگاه امام حسن مجتبی سپاه امیرالمومنین استان تهیه شده است، با این حال به علت کمبود اعتبار متاسفانه در سایر روستاها تاکنون هیچ فعالیتی در این راستا صورت نگرفته است.

مسئول قرارگاه جهادی شهید کریم زارعی اضافه کرد: همچنین تفاهم نامه‌ای با کمیته امداد حضرت امام استان و بسیج سازندگی منعقد شده که در راستای کمک به کمیته امداد، نیروهای جهادی هم اکنون در مناطق محروم استان مشغول فعالیت‌هایی مانند ساخت مسکن، سرویس بهداشتی و ساخت استبل برای دام روستائیان هستند.

وی بیان کرد: اقدامات دیگری از قبیل تهیه جهیزیه، آزادی زندانی، تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی، تهیه و توزیع نوشت افزار، کمک معیشتی به خانواده‌های زندانی‌ها و پرداخت وام قرض الحسنه از دیگر اقدامات قرارگاه جهادی استان است.

لزوم حمایت از نیروهای جهادی

وی با بیان اینکه در مجموع نیروهای جهادی با تمام دستگاه‌ها در صورت نیاز به صورت رایگان یا با هزینه‌ای بسیار پایین همکاری داشته‌اند و در اکثر مناطق روستایی و محروم استان به رفع مشکلات مردم پرداخته‌اند، گفت: خوشبختانه با توجه به اینکه در دولت کنونی ارزش نیروهای جهادی به خوبی مشخص شده و دولت از این گروه‌ها حمایت به عمل آورده استقبال برای عضویت در گروه جهادی و خدمت رسانی به مردم نیز کماکان در حال افزایش است.

علیداد الفتی مسئول قرارگاه جهادی شهید کریم زارعی استان در پایان اظهار کرد: به صورت کلی همکاری و استقبال مردم از نیروهای جهادی بسیار عالی است، اما کماکان برای ترغیب مردم به پیوستن به گروه‌های جهادی و افزایش خدمات رسانی به مناطق محروم و کم بضاعت استان باید در خصوص اقدامات نیروهای جهادی فرهنگ سازی شود تا مردم بیشتر با فعالیت این افراد آشنا شوند، همچنین همکاری دستگاه‌های اجرایی به ویژه در زمینه پرداخت اعتبار و یا صدور مجوزها نیز با گروه جهادی افزایش پیدا کند.