به گزارش خبرنگار مهر، مجید دهقانیزاده صبح چهارشنبه در نشست ستاد درآمدها و تجهیز منابع استان یزد با اشاره به آخرین وضعیت درآمدهای عمومی اظهار کرد: وصول درآمدهای استان که در پایان تیرماه ۷۲ هزار و ۸۱۹ میلیارد ریال بود، در پایان مردادماه به ۱۱۰ هزار و ۴۲۱ میلیارد ریال افزایش یافت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد افزود: به این ترتیب، درآمدهای وصولی در مردادماه حدود ۳۷ هزار و ۶۰۲ میلیارد ریال افزایش داشته که بیانگر رشد حدود ۵۱.۶ درصدی نسبت به پایان تیرماه است.
وی ادامه داد: همزمان با افزایش وصولیها، فاصله عملکرد درآمدی استان با اهداف تعیینشده در بودجه نیز کاهش یافته و کسری درآمد از ۵۸ درصد در پایان تیرماه به حدود ۴۹ درصد در پایان مردادماه رسیده است؛ هرچند همچنان فاصله قابل توجهی با هدف مصوب وجود دارد.
مالیاتهای غیرمستقیم و معادن؛ دو نقطه مثبت کارنامه درآمدی یزد
دهقانیزاده با اشاره به عملکرد برخی ردیفهای مهم درآمدی استان گفت: مالیاتهای غیرمستقیم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد رشد داشته و تحقق ۱۱۸ درصدی حقوق دولتی معادن در گزارش چهارماهه نیز از نقاط مثبت عملکرد درآمدی استان محسوب میشود.
وی بخش معدن را همچنان یکی از ظرفیتهای مهم درآمدی یزد دانست و افزود: حقوق دولتی معادن با توجه به احکام قانونی، سهم مؤثری در تأمین منابع عمومی دارد، هرچند سیاستهای درآمدی باید به گونهای باشد که استمرار فعالیت و سرمایهگذاری در این بخش آسیب نبیند.
۱۳۱ هزار میلیارد ریال مالیات بالقوه در قالب معافیتها وصول نشده است
رئیس ستاد درآمدها و تجهیز منابع استان یزد همچنین به ظرفیتهای مغفول درآمدی اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات ابرازی سال ۱۴۰۳، حدود ۱۳۱ هزار و ۸۰۵ میلیارد ریال مالیات بالقوه به دلیل برخورداری فعالیتها و مؤدیان از معافیتهای مالیاتی وصول نشده است.
دهقانیزاده نرخ مؤثر مالیاتی استان را حدود ۵.۹ درصد اعلام کرد و گفت: این آمار ضرورت بررسی میزان اثربخشی معافیتهای مالیاتی و ارزیابی نتایج آنها در حوزههایی همچون تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و ایجاد ارزش افزوده را نشان میدهد.
وی تأکید کرد: سیاست ستاد درآمدها افزایش فشار مالیاتی بر مؤدیان خوشحساب یا حذف حمایتهای قانونی نیست، بلکه باید میان معافیتهای هدفمند و معافیتهایی که اهداف پیشبینیشده را محقق نکردهاند، تفکیک ایجاد شود.
تأکید بر جلوگیری از فرار مالیاتی بدون فشار بر تولید
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با بیان اینکه افزایش درآمد نباید به معنای افزایش فشار بر فعالان اقتصادی باشد، اظهار کرد: شناسایی درآمدهای واقعی، مقابله با فرار و کتمان درآمد، وصول مطالبات و ارزیابی معافیتها باید در اولویت قرار گیرد تا منابع جدید از محل ظرفیتهای واقعی اقتصاد شناسایی شود.
وی افزود: رویکرد ستاد درآمدها و تجهیز منابع، ایجاد تعادل میان تأمین منابع بودجهای و حفظ توان تولید و فعالیت اقتصادی است و تعامل با مؤدیان و فعالان اقتصادی باید در ماههای باقیمانده سال ادامه داشته باشد.
دهقانیزاده در پایان با اشاره به ظرفیت کاهش بیشتر کسری درآمدی استان گفت: استمرار روند موجود نیازمند پایش مستمر عملکرد دستگاهها، تعیین تکلیف ظرفیتهای مغفول درآمدی، تمرکز بر وصول مطالبات و تدوین برنامه زمانبندی برای ردیفهای درآمدی در ماههای باقیمانده سال است.
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