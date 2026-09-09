به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دهقان‌فرد صبح چهارشنبه در نشست کارگروه شورای مدافع سلامت، بر لزوم طراحی و اجرای برنامه‌های ماندگار برای تجلیل از مقام شهدای این حوزه تأکید کرد و از همکاری نزدیک با دانشگاه علوم پزشکی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های رسانه‌ای برای ثبت و معرفی حماسه‌های مدافعان سلامت خبر داد.

رئیس بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر با اشاره به ضرورت پاسداشت مقام شهدای سلامت اظهار کرد: ما به دنبال آن هستیم که یک کار بسیار ماندگار در شأن و منزلت شهدا انجام دهیم که قطعاً ان‌شاءالله صورت خواهد گرفت.

وی با قدردانی از همکاری‌های مؤثر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بر لزوم بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های رسانه‌ای برای ثبت و معرفی نقش جامعه پزشکی تأکید کرد و گفت: ما با صدا و سیما و صدا و سیمای استان نیز صحبت کرده‌ایم و تیم‌هایی را مأمور کردیم تا مستندهای فاخری در حوزه سلامت تولید شود.

دهقان‌فرد تأکید کرد: ثبت و معرفی نقش جامعه پزشکی و کادر درمان استان بوشهر در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان ضروری است.