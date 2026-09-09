جنگ تجاری بالا گرفت؛ اقدام جدید آمریکا علیه کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، کاخ سفید با صدور بیانیه ای اعلام کرد که واردات کالاهای کانادایی نظیر لبنیات، موتور و دیگر کالاها ممنوع است.

در این بیانیه آمده است که ممنوعیت واردات کالاهای کانادایی بعد از سه هفته اجرایی خواهد شد. این در حالی است که روز گذشته کانادا از آغاز اعمال تعرفه های گمرکی بر کالاهای آمریکایی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار خبر داد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز روز گذشته اقداماتی علیه کالاهای کانادایی در قراردادهای دولتی این کشور اتخاذ کرد و از اداره خدمات عمومی آمریکا خواست عدم شایستگی کالاهای مذکور برای مشارکت در این قراردادها را اعلام کند.

روز گذشته نخست وزیر کانادا اعلام کرد که راهبرد کشورش در این خصوص باعث تقویت استقلال آن شده است.