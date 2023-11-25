به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آشوینی وایشناو وزیر فناوری اطلاعات این کشور در جلسه ای با کارشناسان، گروه های صنعتی و شبکه های اجتماعی گفت: ما تصمیم داریم پیش نویس قوانین را در چند هفته آینده تکمیل کنیم.

دیپ فیک ویدئوهای ساخته شده با سیستم های هوش مصنوعی هستند که با تصاویر آنلاین آموزش دیده اند و بسیار واقعی به نظر می رسند.

مودی در اظهارات خود در جلسه مجازی کشورهای گروه ۲۰ از رهبران جهان خواست به طور مشترک برای قانونمند سازی هوش مصنوعی اقدام کنند و نسبت به تاثیرات منفی ویدئوهای دیپ فیک بر جامعه ابراز نگرانی کرد.

فرایند پیش نویس کردن قوانین همچنین برای فردی که محتوا را آپلود می کند و هم شبکه اجتماعی که محتوا در آن پست می شود، مجازات هایی در نظر گرفته است.

این اقدام در حالی انجام می شود که کشورهای سراسر جهان سعی دارند هرچه سریع تر هوش مصنوعی را قانونمند کنند.

جوبایدن رییس جمهور آمریکا ماه گذشته میلادی یک دستور اجرایی امضا کرد که توسعه دهندگان سیستم های هوش مصنوعی را که تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا، سلامت عمومی یا ایمنی هستند، ملزم می کند نتایج تست های ایمنی را قبل از انتشار عمومی در اختیار دولت قرار دهند.

سازمان ملل متحد نیز یک نهاد مشورتی برای بررسی کردن موضوعات نظارت بر هوش مصنوعی ایجاد کرده است. این درحالی است که قانونگذاران اتحادیه اروپا پیش نویسی از قوانین آماده کردند که احتمالا ماه آینده تایید می شود.