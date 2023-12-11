«شمارش کاراکتر» به نوت پد ویندوز اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، این ویژگی هرچند ساده به نظر می رسد اما از زمان عرضه در برنامه مذکور وجود نداشت. قابلیت شمارش کاراکتر «نوت پد»در آخرین نسخه آزمایشی کانال Canary در ویندوز ۱۱ ارائه می شود و به این ترتیب نمایشگر تعداد کاراکترها را به گوشه سمت چپ پایین پنجره «نوت پد» اضافه می کند. این اقدام تقلیدی از ویژگی های ابزار اصلاح کننده متن مانند مایکروسافت ورد است و روشی مناسب برای رصد طول متن به حساب می آید.

قابلیت مذکور به طور پیش فرض تعداد کل کاراکترها در تمام متن را نمایش می دهد اما اگر کاربر خط خاصی را انتخاب کند، ابزار مذکور تعداد کل کاراکترهای بخش انتخاب شده را نشان می دهد. ویژگی شمارش کاراکتر نوت پد ویندوز برای کاربرانی مناسب است که با هرگونه محتوای متنی سروکار دارند.

ویژگی شمارش کاراکتر یکی از چند مورد ارتقایی است که مایکروسافت در سال جاری در نوت پد ایجاد کرده است. این شرکت اخیرا گزینه «ذخیره خودکار» را نیز اضافه کرده که به طور اتوماتیک متن کاربر را در فواصل زمانی معین ذخیره می کند و به این ترتیب نگرانی از بین رفتن تغییرات ایجاد شده نیز برطرف می شود.

علاوه بر آن گزینه هایی برای مدیریت چند متن و حالت تیره برای استفاده در شب نیز به ابزار اضافه شده است.

در کنار این موارد ویندوز ۱۱ نیز خود چند آپدیت دریافت کرده است.

البته باید به یاد داشت تمام این ویژگی ها هم ا کنون در حال آزمایش هستند و در آپدیت های آتی برای کاربران فراهم می شوند.