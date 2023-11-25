حریق در مناطق کیش لاوار و هزارمیش رودبار

سید مازیار رضوی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۵.۵ هکتار از زمین‌های جنگلی منطقه درفک رودبار درگیر حریق شده است، اظهار کرد: در پی ایجاد حریق و گسترش آن در منطقه درفک رودبار، پس از اطفای حریق ۴.۵ هکتار بار دیگر آتش در کیش لاوار و هزار میش در این منطقه شعله ور شد.

رضوی با بیان اینکه با دریافت خبر آتش سوزی جنگل‌های درفک رودبار، یگان حفاظت منابع طبیعی برای اطفای حریق به منطقه اعزام شدند، افزود: جنگل‌های طعمه حریق شده درفک رودبار جزو منطقه حفاظت شده محیط زیست بوده که با کمک و مشارکت یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست رودبار ۴.۵ هکتار اطفا شده است.

وی ادامه داد: یگان‌های منابع طبیعی، محیط زیست و بومیان منطقه تا اطفای کامل حریق در منطقه مستقر هستند.

سرپرست منابع طبیعی گیلان تصریح کرد: مردم، مسافران و گردشگران با حضور در جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی برای حفظ این منابع طبیعی خدادادی از روشن کردن آتش خودداری کنند.

رضوی با تاکید بر لزوم رعایت موارد ایمنی در جنگل‌ها به ویژه در فصل بادخیز پاییز بیان کرد: حفظ و صیانت از عرصه‌های جنگلی با مشارکت مردم تحقق می‌پذیرد.