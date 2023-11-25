به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی چهارشنبه هفته گذشته (یک آذرماه) از آغاز عملیات اجرایی گام دوم طرح توسعه فرودگاه امام خمینی (ره) با مشارکت چینی‌ها خبر داده و گفته بود که هفته آینده شاهد شروع عملیات پروژه فاز دو فرودگاه امام خمینی (ره) به ارزش دو میلیارد دلار توسط خارجی‌ها خواهیم بود. قرارداد این پروژه با چینی‌ها امضا شده است و جزئیات آن هفته آینده در فرودگاه امام اعلام خواهد شد که از بزرگترین پروژه‌های عمرانی و راهبردی کشور خواهد بود و موجب می‌شود که ایران تبدیل هاب منطقه‌ای شود.



به گفته بذرپاش مذاکرات و دیدارها برای امضای تفاهم طی روزهای گذشته انجام شد که با سفر معاون اول رئیس جمهوری به چین این قرارداد به امضا رسید.

تکمیل فاز دو فرودگاه امام خمینی (ره) توسط چینی‌ها

وزیر راه و شهرسازی امروز شنبه (۴ آذرماه) در حاشیه مراسم تکمیل پروژه فاز دو فرودگاه امام خمینی (ره) توسط سرمایه‌گذاری‌های خارجی، گفت: در بخش خدمات فرودگاهی وقتی می‌توانیم از یک کریدور خوب ترانزیتی صحبت کنیم که سایر اعضا هماهنگ با توسعه زیرساخت‌ها باشد. زیرساخت فرودگاهی، خدمات فرودگاهی خوب می‌خواهد که بخشی از آن به نرم افزار است که به صورت موازی پیگیری می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در مذاکره با نیروهای مسلح بحث پروازهای عبوری با سرعت مناسبی پیش می‌رود، افزود: تا پایان سال تعداد هواپیماهای فعال کشور دو برابر می‌شود. سیاست وزارت راه و شهرسازی تأمین هواپیما و توسعه ناوگان توسط بخش خصوصی است.

بذرپاش همچنین در خصوص پروازهای فرودگاه امام، گفت: در برخی روزها ۱۷۰ پرواز در فرودگاه امام انجام می‌شود و در برخی مواقع شلوغ سال روزانه به ۳۰۰ پرواز افزایش می باید.