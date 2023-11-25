به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام، نشست مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی با مسئولان وزارت بهداشت و با حضور دکتر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، دکتر سیدمحمد پورحسینی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، دکتر عباس شیراوژن معاون فرهنگی و دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری، برگزار شد.

در این جلسه ۱۰ نفر از دانشجویان به نمایندگی از گروه‌های مختلف دانشجویی به ایراد سخنرانی پرداختند و انتقادات، پیشنهادات و مطالبات خود را در حضور مسئولان وزارت بهداشت مطرح کردند.

مساله بحران جمعیت و لزوم توجه جدی‌تر مسئولان، سهمیه تعهد آزمون رزیدنتی دانشجویان دندانپزشکی، مسائل فرهنگی دانشجویان بین الملل، تقویت جایگاه ماماها، ازدواج دانشجویی و خوابگاه، توجه بیشتر به مساله بهداشت، عدالت آموزشی، استفاده از نیروهای انقلابی در سطوح مدیریتی، امیدآفرینی و نقش اساتید و لزوم حمایت از دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد از مهمترین مسائل مطرح شده توسط دانشجویان بود.

امروز مساله انتخابات برای ما مهم و کلیدی است

وزیر بهداشت در ابتدای سخنرانی خود با اشاره به نقش و جایگاه بسیج در کشور و در سراسر دنیا اظهار داشت: امروزه در دنیا وضعیت جدیدی را تجربه می‌کنیم که شاید در طول تاریخ سابقه نداشته است و بسیج نقش پررنگ و مؤثری در این شرایط جدید ایفا می‌کند؛ شاهد هستیم که فرهنگ بسیج به همه دنیا منتقل شده و بسیج انگلیس، لندن و اسپانیا ایجاد شده است. این جریان در ابتدا توسط شهید حاج قاسم سلیمانی با ایجاد بسیج در سوریه و عراق شکل گرفت. او ۱۰۰ هزار نفر در زینبیه تربیت کرد که مقابل داعش ایستادند و فرهنگی را شکل داد که دارد در دنیا جریان پیدا می‌کند.

در وقایع اخیر معلوم شد که سازمان‌های بین المللی مدعی بشر دوستی پوچ و توخالی هستند

عین اللهی با اشاره به جنایات اسرائل در غزه ادامه داد: در وقایع اخیر معلوم شد که سازمان‌های بین المللی مدعی بشر دوستی پوچ و توخالی هستند و در مقابل این جنایات سکوت کرده‌اند. در طوفان الاقصی شاهد بودیم که اسرائیل از هم پاشیده بود و اگر آمریکا و اروپا از اسرائیل حمایت نمی‌کردند اسرائیل نابود شده بود؛ در این جنایات آمریکا ماهیت واقعی خود را بار دیگر نشان داد.

وی در ادامه با یادآوری وقایع سال گذشته از شهید آرمان علی‌وری به نیکی و احترام یاد کرد و گفت: شهید آرمان تا آخرین قطره خود خود پای نظام و انقلاب ایستاد و حاضر شد تکه تکه شود اما علیه مقام معظم رهبری کلامی بر زبان نیاورد و بسیجی واقعی یعنی همین. بسیجی‌های ما در همه صحنه‌ها باید با توسل به اباعبدالله الحسین مثل شهید آرمان عاشورایی عمل کنند.

وزیر بهداشت تاکید کرد: امروز مساله انتخابات برای ما مهم و کلیدی است و تک تک بچه‌های بسیج در رابطه با انتخابات مسئول هستند و در این صحنه مهم نیز باید حضور فعال داشته باشند. اولین و مهمترین وظیفه بسیج حفظ آرمان‌های انقلاب و پیروی از مقام ولایت است و باید در همه صحنه‌ها حضور مؤثر نشان دهند.

اهمیت مساله علم و دانش در دانشگاه‌ها و نقش بسیجیان در این حوزه

عین اللهی در ادامه با اشاره به اهمیت مساله علم و دانش در دانشگاه‌ها و نقش بسیجیان در این حوزه، اظهار داشت: اولین و مهمترین وظیفه شما در دانشگاه توجه به علم و دانش است. باید بپذیریم که آمریکا و اروپا با علم خود به دنیا مسلط شدند و آن زمانی که ما دچار شاهان بی‌کفایت بودیم نتوانستیم رشد پیدا کنیم و از نظر علمی عقب افتادیم و این عقب افتادگی را باید بپذیریم. امروز به برکت انقلاب تحولی به لحاظ علمی در کشور ایجاد شده است و از همین روست که موشک نقطه زن و پهباد داریم و می‌توانیم کارهای بزرگ کنیم.

وی همچنین افزود: وظیفه ما این است که در همه صحنه‌ها حضور داشته باشیم. در مراکز تحقیقاتی باید دانشجویان به خصوص دانشجویان بسیجی حضور داشته باشند تا این مراکز پویا و مؤثر باشند و تنها تبدیل به جایگاهی برای ارتقا عده‌ای محدود نشوند. در هر جای دنیا اگر پیشرفتی بوده به خاطر حضور و فعالیت دانشجویان بوده است.

در دانشگاه‌ها باید اساتید انقلابی، متدین و متخصص داشته باشیم

وزیر بهداشت مساله اساتید را یکی دیگر از مشکلات دانشگاه‌ها دانست و خاطر نشان کرد: در دانشگاه‌ها باید اساتید انقلابی، متدین و متخصص داشته باشیم. اساتیدی که بسیجی باسواد باشند و به عنوان نمادی از انقلاب اسلامی دیده شوند.

عین اللهی در ادامه به دانشجویان توصیه کرد که به خودسازی و تذهیب نفس بپردازند و با شرکت در مراسم مذهبی، انجام کارهای جمعی و کمک به محرومان به تقویت روحیه معنوی خود بپردازند.

وی خاطر نشان کرد: کار اصلی ما این است که سرباز امام زمان باشیم و خود را برای ظهور آماده کنیم و مهمترین مساله انتظار پیروی از نایب امام زمان و ولایت فقیه است.

در ادامه نیز دکتر پورحسینی و معاونان وزیر بهداشت به سوالات و مسائل مطرح شده از سوی دانشجویان پاسخ دادند.

شعار ما عدالت در دسترسی است

دکتر سیدمحمد پورحسینی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی با اشاره به دستاوردهای دولت انقلابی در حوزه بهداشت و درمان به شرایط سخت کرونا و نقش نیروهای مردمی و بسیج در مبارزه با کرونا اشاره کرد.

وی با اشاره به قانون جوانی جمعیت از اولویت‌های وزارت بهداشت در دولت انقلابی است، اظهار داشت: اولویت اول ما در طرح سلامت خانواده، قانون جوانی جمعیت است. که ابعاد پیچیده‌ای دارد و گاهی برای یک دستورالعمل شاید بیش از ۵۰ جلسه برگزار شود. چرا که می‌تواند تبعات فقهی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد.

پورحسینی با اشاره به اینکه شعار ما عدالت در دسترسی است، گفت: نمی‌توان از بحث درمان هم غافل بود چرا که حق مردم ماست که در استان‌ها و شهرستان‌های مناطق محروم همان خدماتی را دریافت کنند که در تهران ارائه می‌شود.

مشاور وزیر بهداشت در ادامه در خصوص تعرفه خدمات پرستاری، افزایش ظرفیت پذیرش در علوم پزشکی، ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، حذف سقف کارانه در مناطق محروم و ارائه خدمات دندانپزشکی در مراکز دولتی نیز اشاره کرد.

دانشجو باید در سیاستگذاری پژوهشی سهم داشته باشد

دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت نیز در صحبت‌های خود به وظایف حوزه پژوهش اشاره کرد و گفت: اولین وظیفه ما این است که با پژوهش مسائل کشور را چه در حال و چه در آینده حل کنیم و دیگر وظیفه ما این است که در حوزه سلامت به عرصه‌های جدید علم و فناوری ورود کنیم.

وی در ادامه توضیح داد: تمام نیازهای پژوهشی کشور را لیست کرده‌ایم و طی قراردادهایی آنها را به دانشگاه‌های علوم پزشکی سپرده‌ایم.

پناهی در ادامه با اشاره به اینکه دانشجو باید در سیاست گذاری پژوهشی سهم داشته باشد، توضیح داد: نیماد تا پیش از این تنها مختص هیأت علمی‌ها بود اما برای اولین بار در این دولت کمیته دانشجویی نیماد نیز تشکیل دادیم و از پژوهش‌های دانشجویی حمایت می‌کنیم.

در دوره‌های قبل جشنواره رازی اگر دانشجویی مقام می‌آورد رئیس دانشگاه جایزه او را دریافت می‌کرد اما از دوسال پیش تاکنون خود دانشجویان جایزه‌شان را از معاون اول رئیس جمهور می‌گیرند.

وی با دعوت از دانشجویان بسیجی برای حضور پررنگ‌تر در مجامع علمی و پژوهشی بر اهمیت و لزوم دانشجویان محجبه و انقلابی در این عرصه‌ها تاکید کرد.