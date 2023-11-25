زهرا برادران زاده، دبیر اجرایی جام رسانه ای امید، در حاشیه برگزاری این رویداد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جام رسانه ای امید در استان یزد اظهار کرد: این رویداد با حضور اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی به مدت ۲۴ ساعت برگزار می شود.

وی افزود: این رویداد با هدف انتشار حداکثری امیدآفرین در بین افکار عمومی، امیدآفرینی و نمایش پیشرفت های استان یزد برگزار می شود اما مطالبات و مشکلات استان نیز نادیده گرفته نخواهد شد.

برادران زاده یادآور شد: در این رویداد از برخی مدیران و شرکت های دانش بنیان برای حضور در جمع خبرنگاران و پاسخ به سئوالات آنها نیز دعوت شده و در طول رویداد با حضور در محل برگزاری، به بیان برنامه های خود خواهند پرداخت.

دبیر اجرایی جام رسانه ای امید افزود: این رویداد در سه محور جهاد تبیین، جهاد خدمت و جهاد امید و در قالب های ایده پردازی، گزارش مکتوب، یادداشت و سرمقاله، پادکست، تیتر، عکس، پوستر و اینفوگرافی، کلیپ های موبایلی و … برگزار می شود.

برادران زاده یادآور شد: ۲۰ نفر از اصحاب رسانه استان یزد در این رویداد شرکت کرده اند و به تولید محتوا می پردازند.

وی افزود: آثار تولید شده در این رویداد پس از داوری در روز ششم آذرماه معرفی خواهند شد.