۳۰۰ هزار تن گندم در بیجار تولید شد

محمد حسین محبیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به شکرانه تولید چشمگیر گندم در شهرستان بیجار و کسب رتبه اول تولید گندم دیم در کشور جشن شکرگزاری گندم در بیجار برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشن به شکرانه تولید انبوه گندم دیار گروس و تقدیر از زحمات کشاورزان زحمت‌کش در پنجم آذر ماه در مجتمع باغ سیب بیجار برگزار خواهد شد.

فرماندار بیجار با بیان اینکه کشاورزان بیجاری امسال یک سال تاریخی را از نظر تولید گندم رقم زدند، گفت: این رکورد مرهون تلاش کشاورزان زحمتکش بیجار بود.

محبیان تاکید کرد: بیجار قطب تولید گندم در کردستان است و به واسطه تولید انبوه گندم در کشور رتبه دوم را کسب کرده است.

وی اضافه کرد: در این جشن باشکوه محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی تولید انگور و همچنین نمایشگاه و صنایع غذایی نیز برپا خواهد شد.

فرماندار بیجار خاطر نشان کرد: در این جشن مدیران استانی نیز حضور خواهند داشت و از زحمات کشاورزان تقدیر خواهد شد.

محبیان گفت: امسال بیش از ۳۰۰ هزار تن گندم در شهرستان بیجار تولید شده است.