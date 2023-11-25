به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان در هفته یازدهم بیست و سومین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه امروز شنبه در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به مصاف هم رفتند که در پایان نیمه اول دو تیم بدون گل به رختکن رفتند.
ترکیب استقلال و ذوب آهن
جواد نکونام برای این دیدار از سیدحسین حسینی، ایمان سلیمی، ابوالفضل جلالی، کوین یامگا، امید حامدیفر، روزبه چشمی، مهدی مهدیپور، گوستاوو بلانکو، آرش رضاوند، مهرداد محمدی و آرمین سهرابیان استفاده کرد.
محمد ربیعی هم در این دیدار پارسا جعفری، محمد قریشی، پوریا آریاکیا، امیرحسین جدی، شایان مصلح، نادر محمدی، محمدحسین اسلامی، فردین یوسفی، مهرداد رضایی، مجید علیاری، محمدجواد محمدی را به میدان فرستاد.
حضور پرشور هواداران در دیدار پایانی هفته یازدهم
تماشاگران استقلال و ذوب آهن با حضور پر شور ورزشگاه فولادشهر را پر کرده بودند و از همان دقایق ابتدایی تیمهای خود را تشویق میکردند. بازی بین دو تیم پایاپای دنبال میشد و از آنجایی که هیچکدام از تیمها نمیخواستند بازنده بازی باشند روی دروازههای یکدیگر حمله میکردند تا راهی برای گلزنی باز شود.
شاگردان ربیعی در فکر درخشش و پیروزی
شاگردان محمد ربیعی در ذوب آهن اصفهان که فصل خوبی را پشت سر میگذارند، در خانه میزبان استقلال تهران بودند و از ابتدا بازی بسیار خوبی را از خود به نمایش گذاشتند و با حملات خود استقلالیها را تحت فشار گذاشتند و موقعیتهای زیادی را برای رسیدن به گل داشتند اما نتوانستند از فرصتهای خود به خوبی استفاده کنند.
فرصتهایی که استقلالیها از دست دادند
تیم فوتبال استقلال تهران هم در فولادشهر اصفهان در حضور هواداران خود در این دیدار بازی بسیار خوبی را ارائه دادند و فرصتهای خوبی را گلزنی هم داشتند. شاگردان جواد نکونام در دقایق مختلف بازی فرصتهای زیادی داشتند اما نتوانستند از این فرصتها استفاده کنند و به گل برسند. تا نیمه اول این دیدار بدون گل به پایان برسد تا همه چیز در نیمه مربیان مشخص شود.
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