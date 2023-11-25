وزیر خارجه طالبان با سفیر روسیه دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، سفیر روسیه با امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان امروز شنبه در شهر کابل دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، این دیدار تنها ۲ روز پس از نشست مخالفان طالبان در مسکو روی داده است.

ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان در ایکس نوشت که دیمیتری ژیرنوف، سفیر روسیه در کابل امروز با امیرخان متقی دیدار کرده است.

بر اساس اعلام معاون سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان، طرفین در این دیدار در مورد «روابط دوجانبه اقتصادی، سیاسی و آموزشی» صحبت کردند.

جزئیات بیشتری از مباحث مطرح در این دیدار منتشر نشده است.

این در حالیست که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان دیروز جمعه در واکنش به نشست مخالفان این گروه در مسکو به تلویزیون طلوع نیوز گفته بود که بعضی کشورها می خواهند «مهره‌ های سوخته» را دوباره زنده و ایجاد فتنه کنند».

سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان در ادامه با ادعای اینکه روسیه نباید در امور کشورهای دیگر دخالت کند، گفته بود که طالبان اعتراض خود را به مسکو منتقل کرد.

پنج‌ شنبه گذشته نشستی با عنوان «افغانستان در میان گذشته و آینده» در مسکو و با حضور مخالفان طالبان برگزار شد. حزب «روسیه عادل» که میزبان این نشست بود، ۲۰ درصد کرسی‌های پارلمان روسیه را در اختیار دارد.

نشست مخالفان طالبان در حالی پنج‌ شنبه در مسکو برگزار شد که ۲۹ سپتامبر، نمایندگان کشورهای منطقه برای بررسی وضعیت افغانستان در پنجمین نشست «چارچوب مسکو» در شهر قازان، مرکز جمهوری تاتارستان روسیه گردهم آمده بودند.

امیرخان متقی، وزیر خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان یکی از شرکت کنندگان در پنجمین نشست «چارچوب مسکو» بود.

احمد مسعود، رهبر جنبش مقاومت افغانستان در سخنانی در نشست «افغانستان در میان گذشته و آینده» گفت که کشورش در ۲ سال گذشته و با تسلط طالبان در «یک سیاهچاله خفقان آور و یک بن‌بست تاریک» فرو رفته است.