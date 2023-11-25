رایزنی وزرای خارجه ایران و ترکیه در مورد آخرین تحولات فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در مورد تحولات فلسطین و غزه تلفنی گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

امیرعبداللهیان با تأکید بر لزوم توقف کامل جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین در غزه و کرانه غربی خاطر نشان کرد: لازم است ایران و ترکیه به همراه سایر کشورهای اسلامی اقدامات نیرومندتری را در حمایت از ملت فلسطین انجام دهند.

وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز خرسندی از روند رو به رشد همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف، ابراز امیدواری کرد که با تداوم دیپلماسی سطح عالی میان دو کشور، شاهد تقویت و تعمیق روزافزون همکاری‌های فیمابین باشیم.

هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه نیز در این گفت‌وگو بر عزم ترکیه برای تلاش بمنظور استمرار آتش‌بس در غزه تاکید کرد.

وزیر خارجه ترکیه همچنین روابط دوجانبه ایران و ترکیه را بسیار غنی و دارای ابعاد متنوعی دانست و ابراز اطمینان کرد که تداوم رایزنی‌ها و دیدارها بین مقامات عالی دو کشور به توسعه هر چه بیشتر مناسبات فی‌مابین منجر خواهد شد.