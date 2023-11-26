واردات ۱.۸ میلیون تن گندم/ در تامین گندم خبازی خودکفا شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، راد مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز در مراسم ارائه دستاوردهای طرح ملی هوشمندسازی یارانه آرد و نان و رونمایی از بزرگترین سامانه اشتراک‌گذاری تجربه خرید، اظهار کرد: بالغ بر ۸ میلیون نفر در زنجیره آرد و گندم مشغول به کار هستند که قوت ۹۰ میلیون نفر را تأمین می‌کنند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم خریدیم که رشد ۴۴ درصدی یافته است.

راد افزود: قیمت خرید تضمینی گندم امسال رشد ۳۰۰ درصدی نیست به سال ۱۴۰۰ داشت که موجب شد کشاورزان ترغیب به کاشت گندم شوند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: امسال نزدیک به ۱۵۷ همت پرداخت پول گندم داشتیم که به اندازه پرداختی ۷ سال گذشته بوده است.

راد تصریح کرد: در تأمین گندم خبازی خودکفا شدیم. برای ذخیره‌سازی و مخلوط کردن گندم وارداتی با داخلی ۱.۸ میلیون تن وارد کردیم در حالی که سال ۱۴۰۰ نزدیک ۷.۳ میلیون تن گندم وارد کردیم.

وی تاکید کرد: تا خرداد ماه سال آینده گندم به اندازه کافی داریم و هیچ‌گونه نگرانی نسبت به تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.