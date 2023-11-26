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۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۴

واردات ۱.۸ میلیون تن گندم/ در تامین گندم خبازی خودکفا شدیم

واردات ۱.۸ میلیون تن گندم/ در تامین گندم خبازی خودکفا شدیم

معاون وزیر جهاد کشاورزی از واردات ۱.۸ میلیون تن گندم و خودکفایی در تامین گندم خبازی خبر داد و گفت: تا خرداد ۱۴۰۳ هیچ نگرانی نسبت به تامین گندم و کالاهای اساسی نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، راد مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز در مراسم ارائه دستاوردهای طرح ملی هوشمندسازی یارانه آرد و نان و رونمایی از بزرگترین سامانه اشتراک‌گذاری تجربه خرید، اظهار کرد: بالغ بر ۸ میلیون نفر در زنجیره آرد و گندم مشغول به کار هستند که قوت ۹۰ میلیون نفر را تأمین می‌کنند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم خریدیم که رشد ۴۴ درصدی یافته است.

راد افزود: قیمت خرید تضمینی گندم امسال رشد ۳۰۰ درصدی نیست به سال ۱۴۰۰ داشت که موجب شد کشاورزان ترغیب به کاشت گندم شوند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: امسال نزدیک به ۱۵۷ همت پرداخت پول گندم داشتیم که به اندازه پرداختی ۷ سال گذشته بوده است.

راد تصریح کرد: در تأمین گندم خبازی خودکفا شدیم. برای ذخیره‌سازی و مخلوط کردن گندم وارداتی با داخلی ۱.۸ میلیون تن وارد کردیم در حالی که سال ۱۴۰۰ نزدیک ۷.۳ میلیون تن گندم وارد کردیم.

وی تاکید کرد: تا خرداد ماه سال آینده گندم به اندازه کافی داریم و هیچ‌گونه نگرانی نسبت به تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.

کد مطلب 5950241
سمیه رسولی

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    نظرات

    • حسن + يك ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      اقاي معاون جهاد كشاورزي ادم با يك سال توليد خود كفا نميشه تازه 2 ميليون هم وارد كردي كجاش خود كفايي حداقل بايد 10 سال پشت سر كليه گندم مورد نياز در داخل تامين بشه بعد بگب خود كفا اين مسئولين از دادن امار الكي واقعا چي گيرشون مياد

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