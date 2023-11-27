رفع محرومیت زیباترین حس دنیا/ گروه های جهادی همراهان مردمی هستند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، رضا زرگر؛ بسیج یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است. بسیج به عنوان یک نهاد کاملاً مردمی جایگاه ویژه ای در جامعه دارد. نقش آفرینی این نهاد اجتماعی، فرهنگی در جامعه با حضور نوجوانان و جوانان به یک الگو در میان کشورهای اسلامی تبدیل شده است.

فعالیت‌های جهادی بخش تأثیرگذار و انکارناپذیر بسیج در جامعه است. محرومیت زدایی، فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی برگرفته از بطن جامعه و مردم است. بسیج با پشتوانه و حمایت‌های مردمی در سه دهه اخیر پس از جنگ تحمیلی و نقش آفرینی در جبهه‌های حق علیه باطل، وارد عرصه سازندگی و رفع محرومیت در تمامی حوزه‌ها شده است.

گروه‌های جهادی بخشی از فعالیت‌های بسیج در جامعه است. گروه‌های جهادی که در تمامی عرصه‌ها به یاری مردم شتافته‌اند. اقشار مختلف جامعه از جمله دانشجویان، پزشکان، فرهنگیان، مهندسان، طلاب و روحانیون با تشکیل گروه‌های جهادی تخصصی با ارائه خدمات رایگان سعی در زدودن غبار مشکلات از چهره مردم در روستاها و شهرهای کم برخوردار دارند.

استان هرمزگان به واسطه بی توجهی در دوران طاغوت، علیرغم قرار گیری در کنار دریا و موهبت خدادادی با وجود تلاش‌های شبانه روزی دولتمردان و نظام با محرومیت دست و پنجه نرم می‌کند. دراین بین گروه‌های جهادی به یاری مسؤولان شتافتند و با حضور در روستاها سعی در خدمات رسانی دارند.

یکی از گروه‌های جهادی با فعالیت در حوزه اجتماعی توانسته است بنیان‌های متزلزل خانواده‌ها را مجدداً ترمیم و زندگی را در روال خود قرار دهند. گروه جهادی سردار دل‌ها در شهرستان پارسیان توانسته است ۳ خانواده را از فروپاشی و طلاق نجات دهد و آنها را به زندگی مشترک برگرداند. از دیگر محاسن شهرستان همجواری با تأسیسات عسلویه بوده که منجر به جذب خیرین نیز شده است، این گروه جهادی با استفاده از این ظرفیت اقدامات مؤثری در شهرستان انجام داده است.

همچنین راه اندازی کارگاه خیاطی (با حضور ۲۶ نفر از بانوان بی سرپرست و بد سرپرست) و اعزام ۴۵ خانوار کم بضاعت به مشهد مقدس کارنامه خوبی در عرصه فعالیت‌های فرهنگی داشته است.

همیشه در کنار مردم خواهیم بود / انقلاب اسلامی بر آمده از بطن مردم است

حسین رنجیری مسؤول گروه جهادی سردار دل‌های شهرستان پارسیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این گروه جهادی از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را با ۱۴ عضو آغاز کرد و در حال حاضر، ۳۳۵ نفر در این گروه جهادی فعالیت دارند که از این تعداد، ۱۶۲ برادر و ۱۷۳ خواهر هستند و به مردم محروم و نیازمند خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی کمک به خانواده‌های کم‌بضاعت و نیازمند، ایتام و خانواده‌های بدسرپرست و کمک به قشر ضعیف جامعه را از اهم این اهداف برشمرد.

رنجیری گفت: مهم‌ترین ویژگی گروه جهادی سردار دل‌ها، ارتباط صمیمی اعضا و استفاده از تمام ظرفیت‌های شهرستان و روستای حومه در عضوگیری است.

مسؤول گروه جهادی سردار دل‌های شهرستان پارسیان، مهم‌ترین فعالیت‌های گروه را در حوزه سازندگی، عمرانی، اشتغال‌زایی و فرهنگی عنوان کرد.

وی تصریح کرد: اساسی‌ترین و مهم‌ترین دغدغه گروه جهادی سردار دل‌های شهرستان پارسیان؛ همکاری دستگاه‌های اجرایی و سازندگی دولتی شهرستان با همه گروه‌های جهادی است و تقاضا داریم که گروه‌های جهادی را حمایت کنند.

گروه جهادگران انقلابی از دیگر گروه‌های جهادی فعال در سطح استان هرمزگان است. تعمیر ۲۰۰ واحد مسکونی، توزیع ۵۰۰ بسته معیشتی برای نیازمندان، ایجاد کلاس‌های قرآنی برای ۲۴ نفر دانش آموز و تأسیسات فنی منازل محرومین به تعداد ۲۰ مورد بخشی از فعالیت‌های این گروه جهادی بوده است.

راه اندازی کارگاه خیاطی تولید پوشاک بانوان در بندرعباس / فعالیت‌های گروه جهادی برای کاهش آلام مردم است

احمد کاوسی مسؤول گروه جهادگران انقلابی هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان داشت: گروه جهادی متشکل از ۱۰ نفر از بانوان و ۱۴ نفر از آقایان به دنبال برطرف کردن آلام مردم توسط خود مردم در جای‌جای شهر بندرعباس و روستاهای اطراف آن است.

وی با بیان اینکه این گروه جهادی توانسته است در جشنواره مالک اشتر در بخش عمرانی محرومیت‌زدایی برگزیده شود، خاطرنشان کرد: همدلی در میان اعضای گروه جهادی منجر به موفقیت‌های زیادی شده است. گروه جهادگران انقلابی هرمزگان با انسجام گروهی، تشکیلات منظم، وفاق و همدلی با هدف خدمت به محرومان توانسته نقش مؤثری در کاهش آلام مردم داشته باشد.

وی تصریح کرد: گروه جهادگران انقلابی در بخش‌های مختلف فرهنگی، ساخت حسینیه و تجهیز جهت برپایی مراسم مذهبی ماه مبارک رمضان و ماه محرم در محله دوهزار (تپه الله اکبر)، برگزاری کلاس قرآن و احکام در محلات و همچنین در روستاهای حاشیه (روستای خورچاه از توابع قلعه قاضی) کاشت نهال مثمرثمر، گروه نقالی مکتب حاج قاسم و شرکت در برنامه‌های انقلابی و مذهبی فعالیت‌های گسترده و مؤثری داشته و دارد.

مسؤول گروه جهادگران انقلابی هرمزگان با اشاره به ایجاد اشتغال برای محرومان جامعه گفت: کارگاه سبزیکده در محله حاشیه‌نشین دوهزار راه‌اندازی شده که ۶ نفر از بانوان بی‌سرپرست مشغول به فعالیت هستند.

کاووسی افزود: به زودی کارگاه خیاطی تولید پوشاک بانوان توسط گروه جهادگران انقلابی راه‌اندازی خواهد شد که زنان بی سرپرست و بد سرپرست که به دنبال اشتغال هستند در آنجا به کارگیری می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های مهم گروه جهادی ما؛ ایجاد زیرساخت‌هایی برای تسهیل ازدواج جوانان است، مطرح کرد: گروه جهادگران انقلابی تجربه برگزاری سه مورد مراسم ازدواج و تأمین جهیزیه را در کارنامه خود دارد.

مسؤول گروه جهادگران انقلابی هرمزگان خاطر نشان کرد: برداشتن غبار محرومیت از چهره یک فرد و یا یک محله زیباترین حس در دنیا است.