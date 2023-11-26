اسراییل کانون دشمنی با اسلام و مستضعفین جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل شکارچی در گردهمایی بسیجیان شهرستان آبیک که به مناسبت سالروز تشکیل بسیج برگزار شد اظهار کرد: بسیج یک مفهوم عمیق معنوی و و استکبار جهانی و همه آنهایی است که دل در گرو غرب دارند است.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: بسیج این پتانسیل و توان را دارد که جامعه را از پیچیده و مخوف‌ترین موانع پیش روی انقلاب عبور دهد همان طور که این توانایی را در جبهه‌های مختلف از جمله دفاع مقدس، قائله کردستان، مقابله با اشرار گنبد، و… نشان داده است و به طور ویژه در ایام دفاع مقدس با دستان خالی و تنها با قدرت اراده در برابر نیروهای بعث و پشتیبانان جهانی‌اش ایستادگی کرده است.

وی با بیان این نکته که انقلاب اسلامی به دنیا اثبات کرده ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد، بیان کرد: این دیدگاه به ما توانایی داده است که پیروز همه صحنه‌های خطرناک پیش روی انقلاب باشیم و این انقلاب با همه فشارهای دشمن، نه تنها ایستادگی می‌کند بلکه انقلاب را به جهان صادر کرده است.

شکارچی با اشاره به عملیات طوفان الاقصی بیان کرد: عملیات طوفان الاقصی اولین عملیات پیروزمندانه نیروهای مقاومت نبود و این روند در آینده هم ادامه خواهد داشت، این عملیات بیش از آنکه شکست را به رژیم جعلی صهیونیستی تحمیل کند تیری بر قلب استکبار جهانی و آمریکا و هم پیمانانش بود.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: رویکردها و دیدگاه‌های بسیج لرزه بر پیکره دشمن انداخته و امروز ما این دستاورد را داریم که این تفکر به لبنان، فلسطین، عراق و اقصی نقاط جهان صادر شده است، تفکر بسیجی دشمنان اسلام ناب را مست اصل کرده تا جایی که امروز حتی قادر به تصمیم‌گیری و متوقف کرد یک گروه شبه نظامی به نام حماس نیستند.

شکارچی از جنگ غزه به عنوان یک جنگ بین‌المللی یاد کرد و توضیح داد: در این جنگ، صهیونیست‌ها شکست را با ریختن بمب‌های غیرمتعارف و مخوف بر سر زنان و کودکان فلسطینی تلافی کردند. این اقدام هیچ ارزش نظامی ندارد و در نهایت بیانگر استیصال در برابر رزمندگان مقاوم حماس است. امروز افتخار بزرگی برای مقاومت خلق شده و بسیج توده ملت‌های جهان اعم از مسلمانان، غیر مسلمانان و مسیحیان به عنوان حامیان مردم فلسطین تشکیل شده است.

وی افزود: شعار رژیم صهیونیستی در این جنگ، نابودی حماس و آزادی اسرای در اختیار این گروه بود، اما صهیونیست‌ها نتوانستند به هیچکدام از خواسته‌های خود برسند و بسیاری از امکانات ارتش اسرائیل در این جنگ از بین رفت. تعدادی از گردان‌ها و لشکرهای آنها نابود شد، تعداد زیادی به اسارت درآمدند و تعداد زیادی هم به دست قهرمانان فلسطینی کشته شدند.

شکارچی مطرح کرد: دشمن امروز در طرح‌ریزی برای مقابله با انقلاب درمانده شده و به برکت خون شهدا تفکر با اخلاص و با صداقت و زحمات شهید جبهه مقاومت سردار دل‌ها در حال به ثمر نشستن است و اقتدار انقلاب اسلامی و رزمندگان جبهه مقاومت در سایه رهبری مدبرانه ولی فقیه تحقق یافته است.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب عنوان کرد: اسرائیل حافظ منافع استکبار جهانی و کانون دشمنی با اسلام، مستضعفین و مسلمانان است.

وی خاطرنشان کرد: دشمن ما ممکن است از بسیاری از کلیدواژه‌ها در نبرد شناختی، جنگ نرم و حتی جنگ سخت استفاده کند اما کلید مقابله با تمامی موضوعات یاد شده در انقلاب اسلامی جهاد تبیین و بیان دستاوردهای آن است و تا زمانی که ولی فقیه و بسیج در صحنه است دشمن مجبور به پذیرش شکست است.