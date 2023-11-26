به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد مرادی گفت: فراخوان حمایت از طرحهای تشکلها و سازمانهای مردم نهاد جوانان استان همدان آغاز شده است.
وی افزود: در این راستا سمنها و تشکلهای جوانان دارای شناسه ملی میتوانند طرحهای پیشنهادی خود را با موضوعهای ذیل و با رعایت نکات مربوطه از طریق میز کاربری توانمندسازی در سامانه مشارکتهای اجتماعی به آدرس https://saman.msy.gov.ir ثبت کنند، تا پس از بررسی و تصویب در شورای داوری در راستای حمایت از طریق وزارت ورزش و جوانان اقدامات لازم صورت پذیرد.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان ادامه داد: این طرحها در قالب ۱۵ محور موضوعی شامل ازدواج، خانواده و جوانی جمعیت، سبک زندگی ایرانی اسلامی، ارتقا هویت دینی، ملی و انقلابی جوانان، عفاف و حجاب، ترویج گفتمان دینی انقلابی و جهاد تبیین، فعالیتهای جهادی در روستاها در موضوعات فرهنگی اجتماعی، سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی خواهد بود.
مرادی خاطرنشان کرد: همچنین متقاضیان میتوانند موضوعات مهم دیگری را از جمله کارآفرینی و اشتغال پذیری، استارتاپ ها و کسب و کارهای فناورانه، اصلاح نگرش و فرهنگ اشتغال در جوانان، مهارتهای اشتغال و کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی، استعدادیابی و هدایت شغلی، گردشگری و میراث فرهنگی، محیط زیست، اوقات فراغت، فعالیتهای فرهنگی در حوزه ورزش، روایت پیشرفت (رویداد، رسانه، اردو)، نشاط و مسئولیت پذیری اجتماعی و سایر طرحهای خلاق و نوآور به منظور بررسی و حمایت ارائه کنند.
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