به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات با صدور پیامی هفته بسیج را تبریک گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسیج شجرهی طیبه و درخت تناور و پر ثمری است که شکوفههای آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق میدهد.
حضرت امام خمینی (رضوان الله علیه)
تأسیس نهاد مقدس بسیج، با تدبیر خردمندانه معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، برگ زرینی از دفتر پر افتخار تاریخ انقلاب اسلامی است که همواره بر درخشندگی آن افزوده میشود. آنگونه که به حمدالله علیرغم دسیسههای آشکار و نهان استکبار جهانی به سرکردگی شیطان بزرگ آمریکا و اسرائیل غاصب، تفکر بسیج در جهان بروز و ظهور یافته و به عنوان تنها راه رهایی، از یوغ نظام سلطه خودنمایی میکند.
به تعبیر مقام معظم رهبری حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی) جدیدترین نمونهی الگوگیری از تفکر بسیج، پیروزی مقاومت اسلامی در برابر یورش وحشیانهی ۴۸ روزهی صهیونیستهای کودککش به غزه میباشد که فتحالفتوحی دیگر را برای ساکنان تحت اشغال فلسطین و آزادگان جهان رقم زد و خروش ملّتهای آزادیخواه جهان به طرفداری از ملّت مظلوم فلسطین، علیرغم ممانعتهای دشمن تمامی تبلیغات دروغین حامیان رژیم صهیونیستی متجاوز و کودککش را بر آب نمود.
هفته پر برکت بسیج، یادآور جانفشانی در دوران پر افتخار دفاع مقدس، مدافعین حرم اهل بیت (علیهمالسلام) و خنثی نمودن توطئههای دشمن ساخته، با حضور بسیجیان دلاور و به عنوان نماد امنیت مردم پایه، هوشیاری مردم عزیز و دوشادوش نیروهای جان بر کف امنیتی و انتظامی در کنار خدمات شایان بسیج سازندگی در اقصی نقاط میهن عزیزمان میباشد.
با درود به روان پاک امام عظیمالشان (ره) و شهدای گلگون کفن بسیج، به نمایندگی از سربازان گمنام آقا امام زمان (عجلاللهتعالیفرجهالشریف) در سنگر عظیم مبارزه و جهاد و اعضای جامعه اطلاعاتی کشور، هفتهی افتخار آفرین بسیج را گرامی داشته و برای همهی بسیجیان دلاور و ولایتمدار، توفیق تداوم خدمت خالصانه تحت فرماندهی مقام معظم رهبری حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی) و سرافرازی روز افزون این مخلصان را از درگاه خالق حفیظ مسئلت مینمائیم.
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