به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در آئین افتتاح بخش سیتی آنژیو بیمارستان مدرس، این بیمارستان را اساسی‌ترین و راهبردی‌ترین مرکز قلب و عروق دانشگاه دانست و اظهار داشت: تلاش ستاد دانشگاه بر این است که در برجسته‌سازی خدمات قلب و عروق موفقیت‌های چشمگیرتری در این مرکز حاصل شود.

وی با اشاره به اینکه بخش قلب و عروق وابستگی زیادی به تجهیزات و فناوری‌های نوین دارد، افزود: ارائه خدمات جامع و کافی به بیماران قلب و عروق در گروی ارائه خدمات مبتنی بر تجهیزات به روز است و در این مسیر نقش خیرین غیرقابل انکار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: با توجه به سهم قابل توجه بیماری‌های قلبی و عروقی در مرگ و میر ایرانیان، در وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توجه ویژه‌ای به این بیماری شده که البته در ابعاد پیشگیرانه نیاز به برنامه‌ریزی جامع‌تر وجود دارد. نکته مهم این است که بخش زیادی از بیماری‌های قلبی و عروقی در مرحله پیشگیری قابل درمان هستند و نیاز به هزینه‌های زیادی ندارند.

وی ادامه داد: نظام شبکه بهداشتی کشور ظرفیت اجرای برنامه‌های پیشگیرانه را دارد. از سوی دیگر بر اساس برنامه بزرگ ملی، این سیاست به منظور کاهش ۲۵ درصدی مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر، به ویژه بیماری‌های قلبی مورد توجه است.

زالی ادامه داد: بر اساس نتایج موخرترین مطالعه‌ای که در استان تهران انجام شده است، ۳۲.۸ درصد شهروندان تهرانی یا به عبارت دیگر از هر سه نفر، یک نفر بالای ۱۸ سال مبتلا به بیماری فشارخون، عامل اصلی بروز بیماری‌های قلبی، مغزی و کلیوی است.

وی با بیان اینکه ۵۲ درصد شهروندان تهرانی کم تحرک هستند، افزود: ۳۳ درصد تهرانی‌ها کلسترول بالای ۲۰۰ میلی گرم دارند.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، جایگاه بیماری‌های ایسکمیک قلبی در طول سه سال اخیر در زمره عوامل مرگ و میر ایرانیان تغییری نکرده و همچنان رتبه اول را دارد.

وی از بروز سالانه ۳۸۰ هزار تا ۳۹۰ هزار مرگ و میر، به غیر از کرونا خبر داد و افزود: ۱۷۴ هزار مورد مرگ ایرانیان ناشی از بیماری‌های ایسکیمک قلبی است و به عبارتی دیگر سهم بیماری‌های قلبی و عروقی در مرگ و میر ایرانیان، ۴۲.۸ درصد است. پس از آن سکته مغزی با ۱۹ درصد و فشارخون ۸ درصد، عوامل مهم دیگر مرگ و میر ایرانیان محسوب می‌شود.

زالی در ادامه تصریح کرد: مرگ بین ۳۰ تا ۷۰ سال، مرگ زودرس تعریف می‌شود. ۱۵ درصد سکته‌های قلبی در افراد زیر ۴۵ سال در کشور رخ می‌دهد. با توجه به آمار بالای مرگ و میر زودرس، سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری، آموزش عمومی و تجهیزات، اقدامی راهبردی خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مداخله زودرس و تشخیص زودرس را نقطه کلیدی پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی اعلام کرد و گفت: مهمترین و حیاتی‌ترین بخشی که خیرین سلامت می‌توانند مؤثر عمل کنند، کمک به تجهیز و بهسازی بخش‌های قلبی و عروقی است، چراکه این حوزه در بخش‌های داخلی و جراحی از پرهزینه‌ترین بخش‌های درمانی هستند و باید متوازن با هم رشد کنند.

زالی عنوان کرد: دستگاه سی تی آنژیو ۲۵۶ اسلایسی بیمارستان مدرس که به همت خیرین احداث شد، با توان تشخیصی بسیار بالا به صورت غیرتهاجمی، تصاویر باکیفیتی را در اختیار کارشناسان و متخصصان قرار می‌دهد. امیدوارم این بخش جایگاه شایسته‌ای را در عرصه ملی ایفا کند.

امیرحسین خادمی مدیر بیمارستان شهید مدرس نیز در این دیدار گزارشی از فعالیت‌های عمرانی و تجهیزاتی سال گذشته در این بیمارستان را ارائه داد و از همکاری خیرین سلامت در راه‌اندازی و تجهیز بخش‌های مختلف بیمارستان تقدیر کرد.

در پایان این مراسم به پاس قدردانی از حضور مؤثر خیرین در عرصه ارتقای سلامت کشور و تأمین دستگاه سی تی آنژیو بیمارستان مدرس، لوح تقدیری به آن‌ها اهدا شد.

دستگاه جدید سی تی آنژیو از محل بانک جهانی با مشارکت خیرین خریداری شده و صبح امروز ۵ آذرماه بخش سی تی آنژیوی بیمارستان مدرس به مساحت ۳۲۷ متر مربع آغاز به کار کرد.