به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا حسین‌نژاد پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان شمالی گفت: منطقه گردشگری چشمه ایوب پیغمبر (ع) در خراسان شمالی ظرفیت مهم در حوزه گردشگری است که باید ساماندهی و تقویت قابلیت‌های گردشگری و فراهم‌سازی امکانات رفاهی و خدماتی این مکان با جدیت دنبال شود.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: جانمایی فاز اول طرح جامع گردشگری آب گرم ایوب پیغمبر (ع) با ملاحظات لازم بررسی و پیگیری شود.

وی در ادامه افزود: شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان شمالی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در هر استان است که مهمترین برنامه‌ریزی در امر توسعه هر منطقه در آن گرفته می‌شود.

استاندار خراسان شمالی در خصوص منابع جز ۳ بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: با نظرات تخصصی سهم اعتبارات برای نهادهای استان ابلاغ و مصوب شده است و روند جذب صددرصدی اعتبارات مورد توجه مدیران باشد.

وی همچنین بر برنامه‌ریزی‌های لازم جهت جذب اعتبارات در بازه زمانی مشخص شده در راستای تحقق اشتغال به معنای واقعی در خراسان شمالی تاکید کرد و گفت: دستگاه‌ها به میزان مشخص شده تسهیلات اکتفا نکنند و به دنبال جذب بیشتر اعتبارات باشند تا زمینه توسعه در استان فراهم شود.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان با دستیار مردمی سازی استاندار ارتباط قوی‌تر برقرار شود.

وی اضافه کرد: پیگیری اختصاص منابع از محل اعتبارات مصوبات سفر ریاست جمهور به خراسان شمالی و سایر منابع برای تسریع در اجرای پروژه مهم آب سرانی در حال انجام است.

وی افزود: اعتبارات خوبی در منابع تخصیص یافته جدید از محل سفر استانی رئیس جمهور برای شدت بخشی به اجرای این طرح در نظر گرفته خواهد شد.