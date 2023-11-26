رساندن جامعه به وحدت فلسفه بعثت انبیا است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حبیب الله شعبانی عصر یکشنبه در همایش جهادگران تبیین ویژه مبلغین که در سازمان تبلیغات اسلامی همدان برگزار شد، با تأکید بر اهمیت حرکت در مسیر تحقق جهاد تبیین، اظهار داشت: نیازمند برگزاری بیشتر چنین جلساتی در سطح استان و همدان هستیم تا روحانیون و مبلغان به بیان گفت‌وگو با یکدیگر بپردازند.

وی با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، گفت: امروز باید از خطبه‌های حضرت زهرا (س) حقایق روز را استخراج و آن را در سطح جامعه بیان شود.

امام جمعه همدان، با تقدیر از تلاش‌ها و خدمات مبلغین و روحانیون در عرصه‌ها و ایام مختلف، یادآور شد: حضرت زهرا (س) در خطبه فدکیه بر این اصل تأکید داشتند که محور وحدت در جامعه باید امام حق باشد، چرا که اگر امام حق در جامعه معرفی نشود و محور عمل نباشد، در بعضی روایات داریم که امام‌های کثیری می‌آیند و هواهای متعددی در جامعه شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اراده و حرکت مردم، باید بر اساس و در راستای حرکت امام جامعه باشد، اظهار کرد: تلاش حضرت زهرا (س) بر این بود که اراده امام علی (ع) بر جامعه حاکم شود، چرا که وجود امام، جامعه را از تفرقه‌ها نجات می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان، با تأکید بر اینکه هر جا تفرقه باشد، هوای نفس نیز وجود دارد، گفت: فلسفه بعثت انبیا نیز رساندن جامعه به وحدت و برطرف کردن اختلاف‌ها بوده و لذا باید تلاش کنیم تا فکر ما به فکر انبیا نزدیک‌تر باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه انسان عافیت طلب در راه تحقق حق نمی‌تواند کاری انجام دهد، خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که به دنبال اعتلای کلمه الله است باید از سستی دور باشد.

شعبانی، با اشاره به اینکه حضرت زهرا (س) در این خطبه انصار و مهاجر را خطاب قرار دادند، گفت: حضرت زهرا (س) فرمودند، ملتی که روزی شمشیر آنها تند بود و خیبرها را خلق کردند، بعد از رحلت پیامبر (ص) با وجود آنکه دیدند حق حضرت علی (ع) پایمال می‌شود اما شمشمیر آنها کُند شد و کاری نکردند.

وی با بیان اینکه امروز در مسیر تحقق حق، نیازمند روحیه مقاوم هستیم، یادآور شد: این میدان انسان مقاومی را می‌خواهد که از عافیت طلبی دور باشد و میدان را خالی نکند.