پژمان بازغی در فصل جدید «کودک شو» مشاور تیم تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «کودک شو» یکی از برندهای شبکه نسیم است که در چندین فصل از این شبکه پخش شده و مخاطب زیادی را با خود همراه کرده است.

تعداد قسمت‌های بالای این برنامه در ۶ فصل، آن را به یکی از برنامه‌های شاخصی تبدیل کرده است که می توان گفت مخاطب پیگیر دارد و حتی در هر فصل عده زیادی هم به عنوان شرکت کننده در برنامه ثبت نام می کنند.

این برنامه هر از گاهی دچار تغییراتی در تیم هم شده است از جمله در ترکیب کارگردانی و یا در مقطعی پژمان بازغی مجری برنامه مشغول فعالیت در آثار دیگری شد و حمید گودرزی اجرای برنامه را بر عهده گرفت.

روز گذشته خبری مطرح شد که پژمان بازغی از این برنامه خداحافظی کرده است. پیگیری خبرنگار مهر از روابط عمومی شبکه نسیم نشان می دهد بازغی در فصل جدید این برنامه به عنوان مشاور حضور دارد و شبکه در حال رایزنی برای انتخاب مجری جدید است که قطعاً یکی از بازیگران سینما خواهد بود.

همچنین تیم جدید در تدارک تولید فصل جدید است که باید دید چقدر از ویژگی های برند قبلی حفظ خواهد شد و فصل جدید با چه ترکیبی به آنتن می‌رسد. از طرف دیگر طبق پیگیری از شبکه، پژمان بازغی قرار است اجرای یک برنامه جدید در همین شبکه را به عهده بگیرد.