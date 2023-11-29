واردات ۲ میلیارد دلار موبایل در ۸ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار گمرک ایران، در ۸ ماهه امسال ۹ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۳۳۹ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری به ارزش یک میلیارد و ۹۳۸ میلیون و ۵۵۳ هزار دلار وارد کشور شده است.

این گزارش در خصوص واردات گوشی تلفن همراه به تفکیک تجاری و مسافری در ۸ ماهه سال جاری می‌افزاید: در این مدت ۸ میلیون و ۹۲۸ هزار و ۷۹۷ دستگاه به ارزش یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون و ۷۴۶ هزار دلار به شیوه تجاری و ۳۳۹ هزار و ۵۴۲ دستگاه به ارزش ۱۹۷ میلیون و ۸۰۷ هزار دلار به شیوه مسافری وارد گردید.

شایان ذکر است، آمار واردات تلفن همراه در ۸ ماهه سال جاری ذیل کدهای شماره ۸۵۱۷۱۲۱۰ و ۸۵۱۷۱۳۹۰ به شرح گوشی‌های تلفن همراه هوشمند و کدهای شماره ۸۵۱۷۱۲۲۰ و ۸۵۱۷۱۴۲۰ به شرح گوشی تلفن همراه با صفحه کلید غیر لمسی است.