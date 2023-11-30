۹ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۴

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل:

کتابخانه تخصصی بانوان اردبیل در حوزه پژوهش راه‌اندازی شود

اردبیل- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: انتظار می‌رود در آینده نزدیک کتابخانه تخصصی بانوان در حوزه پژوهش در کانون‌های تخصصی راه‌اندازی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رجبی عصر پنجشنبه در اولین دوره آموزشی مدیران کانون‌های فرهنگی، هنری و تخصصی خواهران در اردبیل، اظهار کرد: اولین دوره آموزشی مدیران کانون‌های فرهنگی، هنری و تخصصی خواهران در اردبیل با هدف ضرورت نقش‌پذیری اجتماعی زن در گام دوم انقلاب برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت کانون‌های خواهران بسیار مهم است، تصریح کرد: کانون‌های مساجد استان اردبیل می‌تواند نقش مهمی در عدالت فرهنگی و توسعه فرهنگ و هنر طراز انقلاب اسلامی داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل با بیان اینکه زن در اسلام از ارزش و قداست خاصی برخوردار است، گفت: متأسفانه نگاه دنیای غرب به زن ابزاری است در صورتی که زن در اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد.

رجبی افزود: امیدواریم در آینده شاهد ایجاد کتابخانه تخصصی بانوان در کانون‌های تخصصی خواهران باشیم و در حوزه پژوهشی نیز به عنوان نقش بانوی مسلمان در جامعه نیز فعال باشد.

وی با یادآوری اینکه شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی از بانوان نخبه در محلات توسط کانون‌های تخصصی خواهران ضروری است، خاطرنشان کرد: نقش‌آفرینی فرهنگی و هنری بانوان در مساجد می‌تواند مانع بسیاری از آسیب‌های اجتماعی شود.

در این دوره مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد استان اردبیل نیز اضافه کرد: کانون‌های تخصصی خواهران در راستای نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری بانوان در جامعه اسلامی ایجاد می‌شود.

مصطفی آمون بیان کرد: حوزه زن و خانواده و مقابله با هجمه‌های دشمنان از جمله وظایف اصلی کانون‌های تخصصی خواهران خواهد بود.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: تبیین نقش و جایگاه زن در تحقق تمدن نوین اسلامی، الگوسازی، انتقال تجربیات و توانمندسازی مدیران کانون‌های تخصصی خواهران و تقویت شبکه‌های بانوان در بستر کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد از جمله اهداف این رویداد آموزشی است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد اردبیل تصریح کرد: بیش از ۳۴ کانون فرهنگی، هنری و تخصصی خواهران در مرحله اول در استان اردبیل ایجاد شده که مدیران این کانون‌ها پس از شرکت در دوره‌های آموزشی و کسب نمره قبولی در آزمون پایانی، مجوز فعالیت کانون تخصصی را دریافت می‌کنند.

