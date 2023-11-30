به گزارش خبرنگار مهر، امیر رجبی عصر پنجشنبه در اولین دوره آموزشی مدیران کانون‌های فرهنگی، هنری و تخصصی خواهران در اردبیل، اظهار کرد: اولین دوره آموزشی مدیران کانون‌های فرهنگی، هنری و تخصصی خواهران در اردبیل با هدف ضرورت نقش‌پذیری اجتماعی زن در گام دوم انقلاب برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت کانون‌های خواهران بسیار مهم است، تصریح کرد: کانون‌های مساجد استان اردبیل می‌تواند نقش مهمی در عدالت فرهنگی و توسعه فرهنگ و هنر طراز انقلاب اسلامی داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل با بیان اینکه زن در اسلام از ارزش و قداست خاصی برخوردار است، گفت: متأسفانه نگاه دنیای غرب به زن ابزاری است در صورتی که زن در اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد.

رجبی افزود: امیدواریم در آینده شاهد ایجاد کتابخانه تخصصی بانوان در کانون‌های تخصصی خواهران باشیم و در حوزه پژوهشی نیز به عنوان نقش بانوی مسلمان در جامعه نیز فعال باشد.

وی با یادآوری اینکه شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی از بانوان نخبه در محلات توسط کانون‌های تخصصی خواهران ضروری است، خاطرنشان کرد: نقش‌آفرینی فرهنگی و هنری بانوان در مساجد می‌تواند مانع بسیاری از آسیب‌های اجتماعی شود.

در این دوره مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد استان اردبیل نیز اضافه کرد: کانون‌های تخصصی خواهران در راستای نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری بانوان در جامعه اسلامی ایجاد می‌شود.

مصطفی آمون بیان کرد: حوزه زن و خانواده و مقابله با هجمه‌های دشمنان از جمله وظایف اصلی کانون‌های تخصصی خواهران خواهد بود.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: تبیین نقش و جایگاه زن در تحقق تمدن نوین اسلامی، الگوسازی، انتقال تجربیات و توانمندسازی مدیران کانون‌های تخصصی خواهران و تقویت شبکه‌های بانوان در بستر کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد از جمله اهداف این رویداد آموزشی است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد اردبیل تصریح کرد: بیش از ۳۴ کانون فرهنگی، هنری و تخصصی خواهران در مرحله اول در استان اردبیل ایجاد شده که مدیران این کانون‌ها پس از شرکت در دوره‌های آموزشی و کسب نمره قبولی در آزمون پایانی، مجوز فعالیت کانون تخصصی را دریافت می‌کنند.