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۹ آذر ۱۴۰۲، ۲۱:۱۸

مدیر امور بین الملل سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

۱۸۰ میلیارد ریال دارو و تجهیزات آماده ارسال به غزه

۱۸۰ میلیارد ریال دارو و تجهیزات آماده ارسال به غزه

مدیر امور بین الملل سازمان غذا و دارو گفت: ۱۸۰ میلیارد ریال محموله دارو و تجهیزات پزشکی برای غزه آماده و به جمعیت هلال احمر تحویل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا این الو افزود: در پی درخواست وزارت بهداشت، هماهنگی‌هایی با مجموعه جامعه داروسازی کشور انجام شد که بر اساس آن ۶ تا ۷ محموله دارویی به ارزش ۱۸۰ میلیارد ریال تهیه شد.

مدیر امور بین الملل سازمان غذا و دارو افزود: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به دنبال راهی است که بتواند مسیری برای رساندن این تجهیزات به دست مجروحان غزه باز کند.

این الو گفت: در نیازهای اعلام شده اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی به ویژه تجهیزات اورژانسی و داروهای آنتی بیوتیک از ضروری‌ها است.

مدیر امور بین الملل سازمان غذا و دارو افزود: مشارکت‌های نقدی هم انجام شده است و انجمن‌های تخصصی، صنایع و شرکت‌های مادر دارویی نیز آمادگی خود را اعلام کرده‌اند.

این الو گفت: هماهنگی‌ها از طریق کشور مصر برای ورد محموله‌ها در حال انجام است.

کد مطلب 5954358
حبیب احسنی پور

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