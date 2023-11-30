۱۸۰ میلیارد ریال دارو و تجهیزات آماده ارسال به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا این الو افزود: در پی درخواست وزارت بهداشت، هماهنگی‌هایی با مجموعه جامعه داروسازی کشور انجام شد که بر اساس آن ۶ تا ۷ محموله دارویی به ارزش ۱۸۰ میلیارد ریال تهیه شد.

مدیر امور بین الملل سازمان غذا و دارو افزود: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به دنبال راهی است که بتواند مسیری برای رساندن این تجهیزات به دست مجروحان غزه باز کند.

این الو گفت: در نیازهای اعلام شده اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی به ویژه تجهیزات اورژانسی و داروهای آنتی بیوتیک از ضروری‌ها است.

مدیر امور بین الملل سازمان غذا و دارو افزود: مشارکت‌های نقدی هم انجام شده است و انجمن‌های تخصصی، صنایع و شرکت‌های مادر دارویی نیز آمادگی خود را اعلام کرده‌اند.

این الو گفت: هماهنگی‌ها از طریق کشور مصر برای ورد محموله‌ها در حال انجام است.