امین منوچهری در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد استقلال گفت: استقلال با اینکه در لیگ امسال شروع خوبی نداشت اما توانست عملکرد موفقی داشته باشد و حالا صدرنشین لیگ باشد. کمتر کسی فکر می‌کرد استقلال با کوهی از مشکلات به آرامش برسد اما تجربه کادر فنی یکدست بودن تیم و حمایت هواداران باعث شد تا هفته یازدهم صدرنشینی را از آن خود کند.

وی ادامه داد: استقلال به سبک اروپایی بازی می کند. کادر فنی عملکردی حرفه ایی دارد و نکونام شرایطی را در تیم بوجود آورده که ذهن بازیکنان فقط به برد فکر می کند و همین موضوع باعث شده تا استقلال نتایج خوبی کسب کند.

کارشناس فوتبال در پاسخ به این پرسش که نبود مرادمند باعث شده نظم دفاعی استقلال بهم بریزد تاکید کرد: به اعتقاد من نکونام یک کار بزرگ انجام داده و تیم را یکدست کرده است. استقلال به ستاره وابسته نیست و بازیکنان این تیم با تمام توان بازی می کنند نکونام با هوش و ذکاوتی که دارد از همه بازیکنان استفاده می کند. این سبک در اروپا هم رایج است و تیم ها می دانند که بازیکن احتمال مصدومیت و محرومیت را دارد بنابراین سعی می کنند متکی به فرد نباشند. مرادمند بازیکن پر توان و یک ستون برای استقلال است و نبودش تاثیرگذار خواهد بود اما کادر فنی می داند چطور از سایر بازیکنانش استفاده کرده و بازی بگیرد.

منوچهری در خصوص وقفه هایی که در لیگ امسال بوجود آمده تصریح کرد: بدترین نوع برگزاری را در لیگ امسال شاهد هستیم ، این سبک از برگزاری لیگ به تیمها آسیب زده و لیگ قهرمانان و اردوهای تیم ملی یا فیفا دی باعث این وقفه ها شده و تیم ها را از شرایط آرمانی دور می کند.

وی در خصوص عملکرد تیم های لیگ برتری در هفته یازدهم گفت: ملوان بندرانزلی عملکرد موفقی در لیگ داشته و توانسته نتایج خوبی بگیرد و تنور لیگ را داغ نگه دارد ، سپاهان هم به صدر جدول نزدیک می شود و بالای جدول حساستر می شود. پرسپولیس هم به دنبال رسیدن به صدر است و با نتایجی که در هفته یازدهم بدست آمد حساسیت لیگ در هفته های آینده بیشتر خواهد شد.

منوچهری در خصوص دیدار هفته دوازدهم استقلال برابر فولاد خوزستان گفت: نباید فریب نتایج فولاد را خورد و فکر کنیم که با توجه شرایط این روزهای فولاد می توان به راحتی این تیم را شکست داد. استقلال باید با هوش بازی کند موقعیتها را از دست ندهد و فضای گلزنی به بازیکنان فولاد ندهد ،استقلال برای تثبیت صدرنشینی و حفظ فاصله با سپاهان و پرسپولیس باید برنده از زمین خارج شود.