قول سازمان برنامه و بودجه برای واریز پاداش بازنشستگان

به گزارش خبرنگار مهر؛ رضامراد صحرایی در حاشیه مراسم کاشت نهال در دبیرستان ماندگار البرز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص پرداخت پاداش بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش گفت: از همه شما می‌خواهم مثل من دائماً واریز پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش را مطالبه کنید. من هم در کنار بازنشسته‌های آموزش و پرورش هستم و بارها از رییس سازمان برنامه بودجه این موضوع را پیگیری کردم. آنها در سازمان برنامه و بودجه هم البته مشکلاتی دارند که قابل درک است اما قول دادند به زودی این مساله را حل کنند.

صحرایی در خصوص رتبه بندی معلمان گفت: فاز اول رتبه بندی معلمان در آخرین مراحل خود است و تمامی اعتراضات بررسی شده است.

وزیر آموزش و پرورش درباره پیشنهاد رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای انتشار یک مطلب درباره کاش نهال در صفحه آخر کتب درسی گفت: در کشورمان حدوداً سالی ۱۵۵ میلیون جلد کتاب برای دانش آموزان چاپ می‌شود. پیشنهاد ایشان درباره درج پیامی درباره درخت کاری در انتهای کتاب درسی است که حتماً این موضوع را به رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی منتقل می‌کنم تا آنان این پیشنهاد را بررسی کنند.