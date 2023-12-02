حمید بنی تمیم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آذر ماه سال ۱۴۰۰ افتخار خدمتگزاری در استان خوزستان را داشتم که ۲ سال پرکار و سختی را پشت سر گذاشتیم. اتفاقات مثبت و ارزندهای در این مدت رقم خورد اما در مجموع با ایدهآلها بسیار فاصله داریم.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان در خصوص عملکرد هیأتهای ورزشی گفت: برای اینکه بگوییم رشتهای فعال بوده یا مورد نقد است، باید کل عملکردش را بررسی کنیم؛ یعنی در آموزش چه برنامههایی داشته، در اعزامها و میزبانیها چگونه عمل کرده، در برگزاری مسابقات درون استانی و انتخابی چه اقدامی انجام داده و یا برای پرورش مربی و داور چه کارهایی انجام داده است، اینها همه شاخصههای مهم یک رشته است که باید تک به تک آنها را ارزیابی کنیم و بعد بگوییم که آیا این رشته موفق بوده است یا خیر.
وی با بیان اینکه به شدت از عملکرد برخی رشتهها گلهمند و ناراضی هستم، تصریح کرد: ۵۳ هیأت ورزشی داریم و گاهی ناخواسته با برخی از هیأتها و فدراسیونهای آنها وارد چالش میشویم که طبیعتاً این چالشها به هیچ عنوان به نفع ورزش نخواهد بود.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان بیان کرد: معاون ورزش استان برای ارزیابی عملکرد هیأتها و شهرستانها، گروهی تشکیل داده که رشته به رشته به همراه تیم، سرکشی انجام میدهد. ضمن اینکه تأیید میکنم عملکرد برخی رشتهها متناسب با ظرفیتهای موجود نیست اما باید گفت که شرایط اقتصادی هم کار را سخت کرده و هزینهای که شاید در گذشته میتوانست میزبانی پنج رویداد را پوشش دهد اکنون برای بلیط تیم هم کفایت نمیکند لذا باید بپذیریم وقتی شرایط اقتصادی سخت میشود، جذب اسپانسر هم سخت میشود.
بنی تمیم ادامه داد: استفاده از حرکت سازمانهایی مثل نفت و ملی حفاری که قبلاً کمک می کردهاند، کار را برای هیأتها دشوارتر میکند ولی ما امیدوار هستیم زیرا هم ظرفیت استان گسترده است و هم اینکه نیروی انسانی و استعدادهایی که در استان وجود دارد حقشان خیلی بیشتر از اینها است.
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