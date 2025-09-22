  1. استانها
  2. خوزستان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۲

بنی تمیم:اختصاص بودجه برای اعزام خوزستانیها به المپیاداستعدادهای برتر

بنی تمیم:اختصاص بودجه برای اعزام خوزستانیها به المپیاداستعدادهای برتر

اهواز – مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان از تخصیص دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک‌هزینه برای حضور تیم‌های ورزشی استان در المپیاد استعدادهای برتر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای گفت: به‌منظور حمایت از هیئت‌های ورزشی و فراهم کردن شرایط حضور قدرتمند تیم‌های استان در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور در دو بخش بانوان و آقایان، این مبلغ به‌عنوان کمک‌هزینه اعزام در اختیار هیئت‌ها قرار گرفته است.

وی افزود: این رقابت‌ها بستر ارزشمندی برای شناسایی و پرورش قهرمانان آینده ورزش کشور محسوب می‌شود. انتظار داریم هیئت‌های ورزشی استان با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم، در این رویداد ملی حاضر شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با تأکید بر لزوم رعایت اصول حرفه‌ای تصریح کرد: حضور پرقدرت تنها با برگزاری انتخابی‌های دقیق، تشکیل اردوهای منظم، تهیه البسه مناسب، تدارکات کافی و اعزام مطلوب ورزشکاران امکان‌پذیر است.

بنی‌تمیم در پایان خاطرنشان کرد: همکاران ما در اداره‌کل بر تمامی فرایندها از انتخابی‌های استانی تا آماده‌سازی تیم‌ها و کیفیت اعزام‌ها نظارت خواهند داشت تا خوزستان بتواند در این رویداد ملی، انسجام و توان واقعی خود را به نمایش بگذارد.

کد خبر 6598508

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها