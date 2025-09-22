بنی تمیم:اختصاص بودجه برای اعزام خوزستانیها به المپیاداستعدادهای برتر

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای گفت: بهمنظور حمایت از هیئتهای ورزشی و فراهم کردن شرایط حضور قدرتمند تیمهای استان در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور در دو بخش بانوان و آقایان، این مبلغ بهعنوان کمکهزینه اعزام در اختیار هیئتها قرار گرفته است.
وی افزود: این رقابتها بستر ارزشمندی برای شناسایی و پرورش قهرمانان آینده ورزش کشور محسوب میشود. انتظار داریم هیئتهای ورزشی استان با برنامهریزی دقیق و منسجم، در این رویداد ملی حاضر شوند.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با تأکید بر لزوم رعایت اصول حرفهای تصریح کرد: حضور پرقدرت تنها با برگزاری انتخابیهای دقیق، تشکیل اردوهای منظم، تهیه البسه مناسب، تدارکات کافی و اعزام مطلوب ورزشکاران امکانپذیر است.
بنیتمیم در پایان خاطرنشان کرد: همکاران ما در ادارهکل بر تمامی فرایندها از انتخابیهای استانی تا آمادهسازی تیمها و کیفیت اعزامها نظارت خواهند داشت تا خوزستان بتواند در این رویداد ملی، انسجام و توان واقعی خود را به نمایش بگذارد.
