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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۰:۱۵

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان:

۳۰ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در لرستان منهدم شد

۳۰ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در لرستان منهدم شد

خرم‌آباد - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان از انهدام ۳۰ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در این استان طی امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایوب علیپور در سخنانی با اشاره به امحای بیش از یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در لرستان، اظهار داشت: از ابتدای امسال تا کنون ۳۰ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان منهدم شده است.

وی گفت: بیش از ۲۰۶ خودروی سبک‌وسنگین حامل مواد مخدر نیز در استان توقیف شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان، افزود: در مجموع ۳۰۰ میلیارد تومان در پی کشف این میزان مواد مخدر به قاچاقچیان مواد مخدر ضرر مالی وارد شده است.

سرهنگ علیپور همچنین از دستگیری ۱۱ هزار نفر قاچاقچی، خرده‌فروش و معتاد در سطح استان دستگیر شده است.

کد مطلب 5955921

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