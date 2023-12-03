هلاکت دست کم ۱۰ نظامی صهیونیست در غزه تنها در یک عملیات مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المیادین، مقاومت فلسطین در نوار غزه موفق شد در چندین محور جلوی پیشروی رژیم صهیونیستی در نوار غزه را گرفته و درگیریهای شدیدی را در شمال و جنوب نوار غزه مدیریت کند.
گردانهای القسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد که یک یگان پیاده دشمن صهیونیستی را در داخل یک ساختمان در منطقه التوام واقع در شمال غرب غزه در کمین خود گرفتار کرده و در این کمین از بمبهای ضد نفر و خمپارههای ضد زره و گلوله باران شدید استفاده کرده است. در این عملیات حداقل ۱۰ نظامی صهیونیست کشته شدند.
گردانهای القسام همچنین دو نفربر زرهی رژیم صهیونیستی را در شمال شهر غزه با خمپارههای یاسین ۱۰۵ هدف قرار دادند. همچنین یک بلدوزر اسرائیل نیز در منطقه جحر الدیک با چندین خمپاره در منطقه مرکزی غزه هدف قرار گرفت و چندین نظامی دشمن در اثر این حمله کشته یا زخمی شدند. گردانهای القسام همچنین اعلام کردند که تکتیراندازهای حماس یک نظامی اسرائیلی را در شمال غزه به صورت مستقیم هدف اصابت گلوله قرار دادهاند.
در شرق بیت حانون نیز مبارزان القسام، اتاق فرماندهی و عملیات اسرائیل را با چهار خمپاره هدف گرفتند. آنها همچنین تجمع اشغالگران اسرائیلی در منطقه زکیم و کیسوفیم در شرق دیر بلح واقع در مرکز غزه را با خمپارههای کوتاه برد و ۱۱۴ میلیمتری رجوم هدف قرار دادند.
بر اساس این گزارش نیروهای القسام یک منزل فلسطینی در محله شیخ رضوان که نظامیان اسرائیلی در آن مستقر شده بودند را با خمپارههای ضد زره TBG مورد اصابت قرار دادند. نظامیان اسرائیل در شرق شهرک صهیونیستی ماگین نیز هدف حملات خمپارهای نیروهای مقاومت قرار گرفتند.
مبارزان القسام همچنین دیروز موفق شدند یک تانک اسرائیلی را با بمبهای شواظ منهدم کنند و چندین انفجار در داخل این تانک ایجاد شد که به هلاکت تمامی کادر حاضر در آن منجر شد.
فایز الدوری کارشناس مسائل نظامی در شبکه خبری الجزیره تصریح کرد که تصاویری که حماس از انهدام تانک مرکاوا به صورت کامل منتشر کرده، نشان میدهد که کادر این تانک که متشکل از ۱۰ نظامی اسرائیل است، همگی کشته شده اند. وی پیش بینی کرد که چیزی که اشغالگران در خصوص این جنگ مخفی میکنند، بسیار بیشتر از اعتراف به کشته شدن فرمانده تیپ جنوبی اسرائیل در حملات ۷ اکتبر است.
وی ادامه داد که این تانک از یک نقطه حساس هدف اصابت قرار گرفته که منجر به نفوذ انفجار به درون تانک و انفجار تمامی مهمات موجود در تانک شده که در نتیجه این عملیات ۴ کادر حاضر در درون تانک و ۶ نیروی پیاده پشت تانک همگی کشته شدهاند.
این کارشناس مسایل نظامی به تعدد تسلیحات استفاده شده گروههای مقاومت در عملیات دیروز اشاره و تاکید کرد که موشکهای یاسین ۱۰۵ و تاندوم و تی بی جی و اسلحههای تک تیراندزی در این حملات مورد استفاده قرار گرفته که همگی آنها نیازمند جنگ در مسافت نزدیک و کمتر از ۱۳۰ متر فاصله است.
الدوری با اشاره به سانسور نظامی رژیم صهیونیستی تصریح کرد که اشغالگران به تلفات خود در عملیات غزه اذعان نمیکنند، اما به صورت تدریجی مجبور به افشای آن هستند. لذا پیشبینی میشود غافلگیریهای جدیدی در آینده در راه خواهد بود.
گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز از انهدام سه خودروی نظامی و یک بلدوزر اسرائیلی در منطقه بیت حانون و التوام با خمپارههای تاندوم خبر دادند.
این گردانها اعلام کردند که تجمع نظامیان صهیونیست در منطقه کیسوفیم را در حملات خمپارهای خود هدف قرار داده و درگیریهای شدیدی را در مناطق حی الرضوان و شمال و جنوب غزه با اشغالگران داشتند.
گردانهای ابو علی مصطفی شاخه نظامی جبهه خلق آزادی فلسطین نیز حملات موشکی ضد شهرک صهیونیستنشین ریعیم انجام داده و تجمع نظامیان اشغالگر و شهرکهای صهیونیستنشین را با خمپاره و راکت هدف حمله قرار دادند.
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