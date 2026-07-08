تعویض رایگان موتور کولرهای آبی در ۴ استان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پرنده‌مطلق، معاون فنی و مهندسی ساتبا از اجرای طرح تعویض موتور و پمپ آب کولرهای آبی با موتورهای کم‌مصرف BLDC خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۲۴۰ هزار مجوز برای اجرای این طرح صادر شده و برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای است که در آینده، این طرح به سمت تعویض ۲۰ میلیون موتور کولر آبی در سراسر کشور توسعه یابد.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این طرح ورود کرده‌اند، افزود: در حال حاضر مهم‌ترین موضوع، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای آغاز و توسعه طرح‌هاست. همچنین فرآیند تأمین تجهیزات مورد نیاز طرح نیز به‌خوبی در حال انجام است و اجرای طرح در استان‌های تهران و یزد پیشرفت مناسبی دارد.

معاون فنی و مهندسی ساتبا ادامه داد: اجرای این طرح در استان‌های کرمان و قم نیز آغاز شده و در حال انجام است. امیدواریم با تعیین تکلیف شرایط بهینه‌سازی و شکل‌گیری سازوکارهای لازم در سازمان بهینه‌سازی، زمینه توسعه این طرح در سراسر کشور فراهم شود.

وی با تأکید بر رایگان بودن این طرح برای مشترکان، گفت: مردم برای بهره‌مندی از این طرح هیچ‌گونه هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت ساتبا نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

پرنده‌مطلق در پایان خاطرنشان کرد: پس از ثبت‌نام مشترکان، شرکت‌های مشارکت‌کننده در طرح موظف هستند فرآیند تعویض موتور و پمپ آب کولرهای آبی را حداکثر ظرف ۱۰ روز انجام دهند. این طرح هم‌اکنون فعال است و متقاضیان تنها با مراجعه به سایت ساتبا و ثبت‌نام می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.