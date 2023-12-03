فعالیت بیش از ۱۶۶ واحد صنعتی و معدنی در قروه

مجتبی رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان قروه در بخش معدن، اظهار کرد: برندسازی اقلام صادراتی این شهرستان در حوزه مواد معدنی یک نیاز جدی است به ویژه در بحث معادن سنگ که از کیفیت و مرغوبیت بالایی در این حوزه برخوردار هستند.

وی افزود: به جز معادن طلا، پوکه و مرمر، معادن کریستال و چینی نیز در این شهرستان وجود دارد، اما به دلیل مقرون به صرفه نبودن، هم اکنون تعدادی از این معادن غیرفعال هستند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قروه همچنین تعداد واحدهای صنعتی قروه را ۱۱۷ مورد بیان کرد و ادامه داد: از این تعداد ۷۲ واحد آن فعال، ۱۴ واحد نیمه فعال، ۲۲ واحد راکد و ۱۱ واحد نیز جمع‌آوری شده‌اند.

رستمی یادآور شد: شهرستان قروه در زمینه انواع سنگ‌های معدنی فعال است که بخشی از تولیدات به صورت صادرات از این شهرستان به خارج کشور صورت می‌گیرد.

وی از این شهرستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده پوکه معدنی نام برد و بیان کرد: نبود برند برای این محصول و نیز سایر اقلام صادراتی قروه یک معضل جدی در امر توسعه صادرات است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قروه ایجاد صنایع تبدیلی در شهرستان قروه را ضروری دانست و گفت: در همین راستا برنامه‌ریزی لازم به منظور انجام فعالیت‌هایی در بخش فرآوری سنگ انجام گرفته است.

رستمی ایجاد واحد فراروی سنگ شکن در محدوده‌های معدنی طبق ماده ۹۰ آئین نامه اجرایی معادن و نزدیک سینه کار را یکی از ضروریات برای جلوگیری از خام فروشی سنگ‌های معدنی عنوان کرد و اظهار کرد: علاوه بر این مزیت، ایجاد واحدهای فرآوری موجب کاهش تخریب منابع طبیعی و کاهش هزینه حمل سنگ‌های معدنی می‌شود.

وی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد واحدهای صنعتی قروه جز صنایع معدنی هستند، افزود: حدود ۱۸ درصد در حوزه تولید صنایع شیمیایی و تصفیه روغن فعالیت دارند و ۳۳ واحد صنعتی نیز به سنگ‌بری اختصاص داشته که کار فرآوری ۲۹ معدن سنگ قروه به ویژه سنگ‌های تزئینی مانند چینی و کریستال را پوشش می‌دهند.